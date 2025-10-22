Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne célèbre Félix Vallotton avec une exposition majeure. «Vallotton Forever» présente plus de 250 œuvres de l'artiste suisse, offrant un aperçu complet de sa carrière variée jusqu'au 15 février 2026.

A l'occasion du centenaire de la mort de Félix Vallotton, le MCBA frappe fort. Photo: CYRIL ZINGARO

ATS Agence télégraphique suisse

Un siècle après la disparition de Félix Vallotton, Lausanne, sa ville natale, lui rend hommage. Dès vendredi et jusqu'au 15 février 2026, le Musée cantonal des Beaux-Arts accueille plus de 250 de ses oeuvres, la plus vaste rétrospective jamais consacrée à l'artiste.

L’exposition «Vallotton Forever», qui se tient sur le site de Platefome 10, retrace sur près de 1400 m2 le parcours d’un créateur aux multiples facettes: peintre, graveur, illustrateur et dessinateur de presse. Issues de collections suisses et européennes, les oeuvres permettent de redécouvrir un artiste majeur de la modernité.

Le parcours, à la fois chronologique et thématique, revient sur les grandes étapes de sa carrière: ses débuts au Salon officiel, sa reconnaissance à Paris comme maître de la gravure sur bois, ses dessins engagés publiés dans la presse, puis ses peintures d’intérieur devenues emblématiques.