Bienvenue dans la serre des broméliacées du Conservatoire et Jardin botanique de Genève. Elles poussent habituellement sur l'écorce des arbres ou d'autres supports et chaque plante ne fleurit qu'une seule fois dans sa vie. Photo: Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

Olaya Gonzalez

Vaud

Jardin botanique cantonal de Lausanne

Un havre de fraîcheur en pleine ville avec sa cascade, ses étangs, sa tourbière et son arboretum regroupant près de 400 essences et offrant une vue imprenable sur le lac. Au cœur de ce jardin botanique conçu par l’architecte Alphonse Laverrière (à qui l’on doit notamment la tour Bel-Air, le Tribunal cantonal, la façade de la gare et le pont Chauderon), la serre tropicale et tempérée abrite plus de 400 orchidées, offrant chaque semaine de nouvelles floraisons spectaculaires. La collection de plantes carnivores est fascinante, celle des plantes aquatiques enchante les yeux et le pin de Wollemi, un conifère qu’on connaissait seulement à l’état de fossile et dont les premiers spécimens vivants n’ont été découverts en Australie qu’en 1994, donne cette année pour la première fois des cônes avec des graines, un véritable événement. Le jardin médicinal recèle des plantes à glucosides, à alcaloïdes, à phytostérols, ainsi que d’autres produisant des huiles essentielles, et des rocailles abritent plusieurs espèces menacées et protégées du canton de Vaud. Vous avez sans doute du gingembre, du poivre et de la cannelle dans votre cuisine, mais avez-vous déjà vu les plantes d'où proviennent ces épices?

ACTIVITES: Le 13 août, atelier «Au cœur des tourbières» pour comprendre comment les plantes carnivores et certains animaux s’y sont adaptés. De 13h30 à 16h. Enfants dès 7 ans, sans les parents. Gratuit. Goûter offert. Sur inscription: mediation.natureum@vd.ch. Les mercredis 13, 20 et 27 août, puis les 3, 10, 17 et 24 septembre, de 15 h à 18 h, «Lectures au jardin» pour enfants dès 2 ans (accompagnés). Gratuit, sans inscription. Un mardi par mois, durant la pause de midi, une visite commentée ou une démonstration est organisée. De 12h15 à 13h. Le 2 septembre, le miel du jardin botanique, le 7 octobre, démonstration de bouturage, le 11 novembre, hivernage des plantes. Gratuit, sans inscription.

Infos pratiques

Avenue de Cour 148, Lausanne

Entrée par le parc de Milan

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 (d’avril à octobre)

Gratuit

Animaux interdits

natureum.ch

Photo: Gabrielle Lechevallier / Naturéum

Jardin alpin La Rambertia aux Rochers-de-Naye

Ce superbe jardin alpin aux quelque 1000 espèces de plantes vous attend entre les deux Dentaux, sur la crête dominant la combe des Rochers-de-Naye. Dédié à la mémoire d’Eugène Rambert (1830-1886), professeur de littérature française, poète vaudois, naturaliste amateur, il lui doit son nom. Comme il bénéficie d’une exposition aux versants sud et nord, et que certaines plantes proviennent d’autres continents, la période de floraison dure généralement plus longtemps que dans d’autres jardins alpins, pour le plus grand bonheur des visiteurs. Lors de la saison estivale, la blancheur des edelweiss est spectaculaire, mais les couleurs éclatantes sont aussi un bonheur pour les yeux, notamment celles du lis orangé, du lis des Pyrénées, jaune vif, ponctuées de taches brunes, et du lis martagon, rose moucheté de pourpre, mais aussi de l’emblématique chardon bleu des Alpes, du delphinium, de la véronique, de la campanule agglomérée et de l’aconit napel, aux tons violacés. Sans oublier le pavot des Alpes, d’un jaune solaire, la gentiane pourpre, l’aster des alpes, au calice jaune et à la corolle violette, l’épervière orangée ou encore la potentille sanguine, d’un rouge éclatant.

Infos pratiques

Le jardin alpin est accessible en quelques minutes depuis le restaurant et la gare des Rochers-de-Naye

Ouvert tous les jours même s’il n’y a personne à l’accueil (de 10h30 à 16h, de juin à mi- ou fin octobre).

Gratuit

Vélos interdits

Chiens acceptés, mais toujours tenus en laisse

www.rambertia.ch

Photo: Milo Genasci

Jardin alpin La Thomasia aux Plans-sur-Bex

Envie de fraîcheur alors qu’en plaine on étouffe sous la chaleur? Pourquoi ne pas vous offrir une promenade dans le jardin alpin cantonal de Pont de Nant, à 1260 mètres, au pied du Grand Muveran, qui offre un véritable voyage botanique à travers les régions montagneuses du monde grâce à ses rocailles soigneusement aménagées. Un ruisseau y serpente et des passerelles en bois traversent une pessière-sapinière sur d’imposants blocs rocheux, permettant aux visiteurs d’entrer dans un sous-bois naturel et d’observer, depuis le dessus, la structuration de cet écosystème. A La Thomasia, suivant les saisons, les fleurs des Alpes côtoient celles des Rocheuses, du Caucase, des Andes, du Japon, de Nouvelle-Zélande, du massif de l’Atlas et même des régions arctiques. Parmi ses merveilles, le sabot-de-Vénus, la capucine à feuilles nombreuses du Chili et d’Argentine, les edelweiss (fin juillet, début août, on peut encore observer des inflorescences), le pavot bleu de l’Himalaya, ainsi que différentes gentianes, toutes mettant en valeur la richesse et la diversité floristique alpine. Il n’y a pas d’activités spécifiques en ce moment, car elles sont généralement regroupées en mai et en juin, durant le pic de floraison.

Infos pratiques

Les Plans-sur-Bex

Infos précises sur natureum.ch/fr/infos-pratiques/acces/jardin-alpin-la-thomasia

Ouvert tous les jours pendant la belle saison, du lever du jour au coucher du soleil

Gratuit

Animaux interdits

Photo: Denis Corminboeuf / Office du Tourisme du Canton de Vaud

Jardin botanique de Saint-Triphon

«C’est un jardin extraordinaire», comme celui de la chanson de Charles Trenet, mais le vrai trésor de ce lieu, c’est son créateur, William Aviolat, 92 ans et de la passion à revendre. Voilà cinquante ans qu’il a commencé à le concevoir, à le bichonner, à lui donner une âme, à lui offrir son talent et sa persévérance. Au fil des décennies, il l’a enrichi, jusqu’à ce qu’il compte quelque 5000 plantes, mais désormais, à cause de ce satané réchauffement climatique, il n’en a plus que 4000, ce qui est tout de même fantastique lorsque l’on sait qu’il s’agit d’un jardin botanique privé, même s’il est ouvert à tous les visiteurs qui s’y présentent. Le jardinier du Seigneur, comme on le surnomme, cultive sa foi et ses précieuses amies végétales sur 15 000 m2 sur les hauteurs de Saint-Triphon, et vit sur place, chichement, dans un minuscule chalet, sans téléphone. Lors de votre visite, il vous expliquera la création de ses quatre plans d’eau, évoquera ses nénuphars, ses grenouilles et ses tortues (dont celle qui lui a boulotté des espèces aquatiques rares) et vous parlera avec passion des centaines de plantes que recèle son jardin: des cactées, dont une Cereus peruvianus spiralis qui se développe en spirale, un mimosa pudique, qui se referme lorsqu’on le touche, une impatience de Zanzibar dont les fleurs rouge et jaune évoquent des becs de perroquet, ou des plantes mortelles, comme l’aconit tue-loup, la grande ciguë, la digitale pourpre, la belladone et la mandragore.

Infos pratiques

Chemin En la Porte 20, Saint-Triphon, suivre les panneaux «Jardin botanique»

Le jardin est ouvert tous les jours

La visite est gratuite mais, si vous le pouvez, faites un geste pour aider William Aviolat à continuer à entretenir ce lieu merveilleux

Photo: Blaise Kormann

Neuchâtel

Jardin botanique de Neuchâtel

Lavandes, cistes, mufliers et pistachier lentisque vous attendent au jardin méditerranéen, des plantes des Pyrénées, du Jura ou des Carpates vous accueillent à l’Alpinum, les succulentes de l’île de Madagascar se laissent admirer dans les serres. Quelque 180 espèces aux vertus médicinales s’épanouissent dans le jardin des simples, des variétés anciennes se plaisent au jardin potager et celui de l’évolution offre encore de belles floraisons. Mais que serait une telle visite sans parfum? N’hésitez pas à mettre votre nez dans une fleur ou à froisser légèrement les feuilles pour respirer les odeurs produites par les plantes aromatiques du jardin des sens. Ou suivez simplement le chemin des écoliers pour explorer les 8 hectares du jardin botanique à la découverte de ses 2500 espèces.

ACTIVITES: Le 9 août, à 21h30, «A la recherche de l’étang perdu», promenade de nuit et contes d’été avec Ariane Racine. Prix: 5 à 10 francs. Inscription indispensable (032 717 82 90 ou jardinbotanique.neuchatel@ne.ch). Le 10 septembre, de 17h à 18h30, Elodie Gaille, conservatrice en ethnobotanique, propose la visite «Mystère des noms des plantes». Saviez-vous que l’aristoloche clématite, plante toxique, fut utilisée dans l’Antiquité pour faciliter les accouchements, d’où son nom: aristos veut dire «excellent» et locheia «accouchement». Dès 16 ans. Sans inscription. Prix libre.

Infos pratiques

Ch. de Pertuis-du-Sault 58, Neuchâtel

Ouvert tous les jours en tout temps

Les serres, l’espace d’accueil et d’exposition, la boutique et le Café du Jardin sont ouverts de 10 h à 18 h

Gratuit

Les chiens, en laisse, ne sont autorisés que dans le parc (extérieur)

www.jbneuchatel.ch

Photo: Facebook: Jardin botanique de Neuchâtel

Genève

Jardin botanique alpin de Meyrin

Très densément arboré, ce jardin aux 3000 espèces et variétés de plantes des montagnes offre un îlot de fraîcheur au cœur de la ville. Il permet d’admirer de magnifiques hêtres, qu’ils soient à feuillage pourpre, à feuilles de fougère ou à port pleureur, un immense érable argenté, des cèdres de l’Atlas, un cèdre bleu pleureur, un séquoia et l’extrêmement rare pin de Wollemi. Le chalet abrite une exposition de photos de Dimitri Känel consacrée aux orchidées de Suisse. Le Chemin des senteurs, lui, invite à l’observation et à la découverte olfactive des floraisons et des feuillages, même si tout le jardin réserve des merveilles aux «nez» attentifs. Les enfants seront ravis de voir de jolies poules huppées d’Appenzell et des chèvres bottées taquines et de s’amuser avec les jeux et activités du «Carnet d’exploration» à télécharger sur le site et à imprimer, où ils apprendront notamment à reconnaître les arbres à la forme de leurs feuilles et à découvrir les nombreux métiers du jardin: pépiniériste, élagueur, jardinier, botaniste ou encore paysagiste.

ACTIVITES: Lors de l’atelier «Mon herbier imaginaire», les enfants imaginent des plantes et des fleurs extraordinaires en mélangeant papier découpé et dessin. Jusqu’au 17 août, me, je, ve, sa et di de 9h à 12h et de 15h à 19h. Du 18 août au 14 septembre, sa et di, de 9h à 12h et de 15h à 19h. Gratuit, sans inscription. Atelier «Le jardin au bout du pinceau» avec Delia Meyer. Entrer dans un jardin pour peindre, c’est s’offrir une parenthèse à l’ombre des feuillages pour tenter de capter son insaisissable beauté. Le 31 juillet: la perspective des profondeurs. Le 7 août: couleurs d’ombres. Le 14 août: lavis de fougères. De 18h30 à 20h30. Gratuit, sans inscription.

Infos pratiques

Chemin du Jardin-Alpin 9, Meyrin

Horaires de début mai à fin septembre: de 8h30 à 21h

Chiens interdits

Circulation à vélo interdite

www.meyrin.ch/fr/jbam

Photo: Jardin botanique alpin de Meyrin

Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

Dans le plus grand jardin botanique public de Suisse, plus de 11 000 espèces sont cultivées en bio. Les rocailles hébergent 3000 espèces différentes de plantes alpines du monde entier, de Corse comme du Mont-Atlas ou de Suisse. Si chaque promenade est un régal pour les yeux, les jardins ethnobotaniques valent le détour avec leurs collections de plantes aromatiques, médicinales, utilitaires, notamment des espèces toxiques ou, au contraire, aux vertus calmantes, cicatrisantes ou digestives. La magnifique floraison rouge des Hibiscus coccineus vous accueille devant la jungle, reproduite dans la serre tropicale, où vous pourrez observer l’Aristolochia arborea Linden, dont les fleurs imitent la forme et l’odeur des champignons sur les arbres pour attirer leurs pollinisateurs, et les spectaculaires Zingiber spectabile aux hampes florales d’un orange intense pouvant mesurer 60 centimètres au bout d’une tige de 150 centimètres. Au jardin d’hiver, place à la gourmandise puisqu’on y trouve café, cacao, épices et fruits tropicaux. Du côté des arboretums, les visiteurs peuvent profiter de la fraîcheur à l’ombre de la canopée, au jardin japonais, c’est une promenade emplie de zénitude qui les attend.

ACTIVITES: Mardi 5 août, de 13h30 à 17h, les enfants et famille pourront explorer «La biodiversité autrement» grâce à des jeux et coloriages, des contes et des lectures. Gratuit et sans inscription. Mercredi 17 septembre, «Notre biodiversité: balade discussion» pour découvrir, avec des expert(e)s, des solutions pour la préserver dans notre quotidien, dans nos villes, dans notre pays. A 17h30. Public cible: dès 12 ans. Gratuit. Réservations sur https://notre-biodiversite-balade-discussion-17septembre.eventwise.ch/fr

Infos pratiques

Quatre accès: par la place Albert-Thomas, l’avenue de la Paix 4 (Sécheron), le chemin de l’Impératrice 1 ou les quais de la rive droite

Ouvert tous les jours de 8h à 21h (fermeture des serres à 17h)

Gratuit

Chiens et vélos interdits

www.cjbg.ch

Photo: Alamy Stock Photo

Jura

Jardin botanique Jurassica à Porrentruy

Des bananiers, des vanilliers, des poivriers, des caféiers et un cacaoyer, du riz et des papyrus, plus de 400 spécimens d’orchidées, un grand assortiment de cactus, à caresser du regard uniquement, et une très grande collection de plus de 450 espèces de tillandsias, dont certaines sont surnommées «filles de l’air» tant elles sont capables de s’accrocher partout, sont quelques-unes des merveilles de la nature que recèlent les serres du jardin botanique Jurassica. Sans oublier les fascinantes plantes carnivores et les différents pièges qui leur permettent de se régaler d’insectes en tous genres. A l’extérieur, le contraste est saisissant entre une collection de plantes vénéneuses d’un côté et de plantes culinaires et condimentaires de l’autre. Côté local, on s’émerveille devant les 600 espèces du jardin jurassien, soit environ un quart de la flore de ce massif montagneux; certaines sont menacées alors que d’autres sont quasiment éteintes à l’état naturel, mais le jardin botanique en cu ltive et en multiplie certaines pour les réimplanter dans leur milieu d’origine.

ACTIVITES: Exposition gratuite et en plein air Le jardin de Guznag. On y découvre des animaux ayant déjà été observés au jardin, oiseaux, hyménoptères, amphibiens, reptiles, arthropodes et mammifères, croqués par Julien Schmidt, alias Guznag, artiste originaire de Porrentruy.

Infos pratiques

Route de Fontenais 21, Porrentruy

Horaires de mai à septembre: parcs ouverts du lundi au vendredi de 8h à 20h, les samedis et dimanches de 10h à 17h. Serres ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, les samedis et dimanches de 14h à 17h

Chiens interdits

www.jurassica.ch

Photo: Jardin botanique JURASSICA

Valais

Jardin botanique alpin La Linnaea à Bourg-Saint-Pierre

Le plus ancien jardin alpin de Suisse, fondé en 1889 sur le versant nord du col du Grand-Saint-Bernard, offre une vue imprenable sur le village de Bourg-Saint-Pierre. Il doit son nom à la Linnaea borealis (ou linnée boréale, en hommage au naturaliste suédois Carl von Linné) dont les fleurs blanches à rose clair à l’extérieur, pourpre à l’intérieur, vont toujours par deux et l’on y trouve un caraganier de Sibérie et de la rhubarbe de Chine plantés lors de sa fondation. Cet écrin de nature de 11 000 m2, situé à 1700 m d’altitude, abrite bien évidemment des edelweiss et plus de 300 autres espèces de la flore alpine, provenant de la région et des Alpes valaisannes, notamment le silène du Valais, mais aussi du Tyrol, du Caucase ou des Pyrénées. Il est entretenu une fois par mois par le personnel du jardin botanique de Genève, ce qui lui permet d’y cultiver des espèces qui ne survivraient pas au bout du Léman, notamment l’androsace de Suisse aux jolies fleurs blanches à gorge jaune. L’entretien courant, lui, est confié à Alexandre Moret, qui gère aussi le chalet du jardin botanique.

ACTIVITES: Des visites guidées gratuites sont organisées les mercredis par Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne; il faut l’appeler au 076 963 95 33 pour confirmer. On peut aussi séjourner au chalet du jardin botanique. Infos sur www.jardin-linnaea.ch ou au 079 284 32 02.

Infos pratiques

Le Château, Bourg-Saint-Pierre

Accessible en tout temps de mai à octobre

Entrée libre

Chiens interdits

Photo: Sabine Papilloud

Jardin botanique alpin Flore-Alpe à Champex-Lac

Au cœur des Alpes valaisannes, à 1500 m d’altitude face à un sublime panorama sur le lac de Champex et les cimes des Combins, 4000 espèces provenant de la flore locale et des montagnes du monde entier vous attendent dans ce jardin parsemé de sentiers serpentant entre les rocailles et de petits ponts surplombants les pièces d’eau. La collection de rhododendrons, de toutes les joubarbes des Alpes, de gentianes, de saxifrages, de gentianes et de primevères, qui s’épanouissent au fil des saisons, suscite l’admiration. La flore et les milieux valaisans sont mis en valeur, notamment grâce à une zone de culture en terrasses avec des céréales d'hiver de variétés locales accompagnées de plantes messicoles, ainsi qu’à une steppe valaisanne.

ACTIVITES: Le 30 juillet, lors de l’atelier de création de tisanes, découvrez les principales plantes à infuser et préparez votre propre mélange à faire sécher pour le déguster cet automne. De 16h30 à 18h. Tarif: 15 francs (adultes) et 5 francs (enfants). Inscription jusqu’au 29 juillet par courriel à info@flore-alpe.ch ou au 027 783 12 17. Le 1er août: concert avec les violonistes Sophie Trobos et Laure Chan, en collaboration avec le Verbier Festival, de 18h à 19h. Il sera précédé, de 16h30 à 17h30, d’une visite guidée gratuite consacrée aux plantes patrimoniales figurant dans les armoiries des cantons. Dès 8 ans. Tarif du concert: 20.– par adulte. Inscription avant le 31 juillet au 027 783 12 17 ou par courriel à alexandra.slotte@flore-alpe.ch.

Infos pratiques

Route de l’Adray 27, 1938 Champex-Lac

Ouvert tous les jours de 10h à 18h

Les animaux domestiques ne sont pas admis

Tarif: de 4 à 8 francs par personne, 16 francs pour les familles

Visites guidées payantes sur demande

On peut aussi séjourner au chalet du jardin botanique

www.flore-alpe.ch

Photo: Facebook: Jardin botanique alpin Flore-Alpe

Fribourg

Jardin botanique de l’Université de Fribourg

Passez en quelques minutes de la moiteur de la forêt tropicale, où se cache la fleur chauve-souris, à la steppe valaisanne, où fleurit la fraxinelle, surnommée buisson ardent, découvrez plus de 80 espèces de sauges qui, à la fin de l’été, offrent un festival de couleurs et de parfums, admirez 60 espèces de délicates saxifrages et froissez les feuilles de certaines des 33 variétés de pélargoniums odorants pour découvrir leur incroyable palette d’arômes, rose, carotte ou même… coca. Une des zones particulièrement innovantes est le système, cœur du jardin botanique, qui s’inspire de la classification moderne des plantes, principalement basée sur les données fournies par la génétique moléculaire, avec plus de 1400 espèces de plantes réparties en 140 familles. Quant au secteur des plantes protégées, il rappelle qu’en Suisse une espèce végétale sur trois est menacée de disparition, notamment l’emblématique chardon bleu. Pour les enfants qui aiment les énigmes, le jeu de piste Arbr’acadabra comporte huit postes disséminés dans le jardin. Une fois les fascicules récupérés gratuitement à l’entrée, ils partiront d’un séquoia géant (qui doit son nom à l’inventeur de l’écriture cherokee) pour finir en observant un sapin d’Espagne, tout hérissé, avec ses cônes dressés sur ses branches (chez les épicéas, à l’inverse, les cônes sont pendants), en passant par une visite à un arganier.

ACTIVITES: Le 6 septembre, de 14h à 17h, lors de l’atelier «De la presse à l’herbier», vous fabriquerez une presse, puis vous récolterez des feuilles que vous identifierez et mettrez à sécher. L’atelier se terminera par une visite de l’expo Herbiers au Musée d’histoire naturelle. Dès 14 ans, ou 10 ans avec un adulte. Prix: 15 francs (matériel fourni). Inscription obligatoire: jardin-botanique@unifr.ch Le 17 septembre, «Graines de génie: les merveilles de la botanique» permettra aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir les astuces que les plantes ont développées pour répandre leurs graines. Chacun pourra fabriquer une boule de graines à semer à la maison et déguster un délicieux goûter. De 13 h 45 à 15 h 45. Gratuit. Inscription sur events.unifr.ch/gouters/fr/

Infos pratiques

Chemin du Musée 10, Fribourg (sur le campus de Pérolles)

Ouvert tous les jours de 8h à 18h (d’avril à octobre)

Gratuit

Chiens en laisse autorisés

www.unifr.ch/jardin-botanique

Photo: Stephane Schmutz / Université Jardin Botanique Fribourg