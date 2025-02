Le pôle muséal a enregistré quelque 400'000 visites en 2024, un record. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Trois ans après l'inauguration du pôle muséal lausannois Plateforme 10 au complet, avec ses trois musées, le directeur de Plateforme 10 Patrick Gyger affiche une grande satisfaction. Il reconnaît aussi que le site doit encore gagner en convivialité. Le processus est lancé, rappelle-t-il.

Plus de 270'000 visites en 2022 avec l'inauguration de Photo Elysée et du Musée cantonal de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) aux côtés du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA), ouvert, lui, en 2019 déjà, 353'000 visiteurs en 2023 et record de fréquentation en 2024 avec près de 400'000 visites: le quartier des arts de Lausanne ne cesse de monter en puissance.

Et avec toujours cette philosophie de créer un récit commun, un fil rouge entre les trois musées qui «nous démarque des propositions des autres musées», comme aime à le répéter Patrick Gyger. Interrogé par Keystone-ATS lors de la présentation jeudi de la saison 2025, il a aussi affirmé que le site devait encore et toujours gagner en convivialité. «Nous devons poursuivre et développer cet aspect», a-t-il dit.

L'espace offre «une grande liberté»

«Si le contexte peut paraître un peu brutaliste, l'immense espace entre les musées offre une grande liberté, comme une sorte de place de fête, une place de village vivante», insiste toutefois M. Gyger. Il permet d'accueillir des projections extérieures, des festivals et des performances comme celles de l'Unité mobile d'action artistique (UMAA) avec ces grandes structures gonflables, cite-t-il en exemple.

Parmi les autres priorités, outre le développement de la convivialité, figurent également la gestion des îlots de chaleur ou la végétalisation des lieux. «Le processus a été lancé. On teste pas mal de choses», souligne le directeur de Plateforme 10. Il y a deux ans en effet, il avait dégagé trois axes de la stratégie du pôle muséal: les nouveaux récits (diversité et polyphonie), le service au public et à la société (accessibilité et divertissement) et la durabilité (responsabilité écologique et engagement social et économique).

Egalement interrogés, les responsables directs des musées estiment, eux aussi, que la place a encore un immense potentiel pour faire vivre ce quartier, qu'il peut être encore plus végétalisé et qu'il s'agit aussi d'inviter le public à découvrir de nouveaux angles de vue sur les lieux et les bâtiments.