Dernière mise à jour: il y a 7 minutes

Publié: il y a 37 minutes

Le Ministère public vaudois a ouvert une enquête sur le décès de Camila, 14 ans, décédée en scooter à Lausanne, rapporte «24 heures» ce mardi. Une décision qui intervient après que les parents ont porté plainte pour homicide par négligence.

Le Ministère public ouvre une enquête sur la mort de Camila après une plainte de ses parents

Le Ministère public ouvre une enquête sur la mort de Camila après une plainte de ses parents

Des fleurs ont été déposées sur le lieu du décès, près du stade de la Tuilière, à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le Ministère public vaudois a ouvert une instruction pénale sur le décès de Camila, l'adolescente lausannoise de 14 ans décédée le 30 juin passé en scooter après une course-poursuite avec la police, rapporte «24 heures» ce mardi 2 septembre. Une décision du parquet qui fait suite à la plainte des parents de la victime pour homicide par négligence et abus d'autorité, déposée début juillet dernier.

L'information a été confirmé à Keystone-ATS par le porte-parole du parquet. Celui-ci précise que cette enquête se déroule en parallèle de celle déjà lancée par le Tribunal des mineurs. Le policier présent lors de l'interpellation sera auditionné dans le cadre de l'enquête pour livrer des renseignements.