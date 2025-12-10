DE
FR

Décédé à l'Hôtel de police
Michael Ekemezie était en situation irrégulière en Suisse depuis 10 ans

En mai, Michael Ekemezie, un Nigérian de 39 ans est décédé au poste de police de Lausanne. Selon une nouvelle enquête de la RTS, l'homme était en situation illégale en Suisse depuis dix ans.
Publié: il y a 32 minutes
L'homme de 39 ans est décédé en mai au poste de police de Lausanne.
Photo: KEYSTONE
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler

Cinq policiers sont poursuivis pour homicide par négligence après la mort de Michael Ekemezie, un Nigérian de 39 ans décédé le 25 mai à l'Hôtel de police de Lausanne. Selon des éléments du dossier pénal obtenus par l'émission «Temps Présent» de la RTS, cet homme, marié et père de deux enfants, vivait depuis une dizaine d'années en Suisse sans titre de séjour et avait déjà été condamné pour des infractions liées aux stupéfiants. 

A lire aussi
Lausanne ne financera pas le rapatriement du corps de Michael Ekemezie
Mort au poste de police
Lausanne ne financera pas le rapatriement du corps de Michael Ekemezie
Retour sur une série d'affaires impliquant la police vaudoise
Huit morts en 10 ans
Retour sur une série d'affaires impliquant la police vaudoise

La RTS rappelle les faits tels qu'ils ont été établis à ce stade de l'enquête: le 25 mai, Michael Ekemezie avait pris la fuite lors d'un contrôle dans le quartier du Flon avant d'être rattrapé près de la gare. L'altercation est vive, au point que des voisins s'en émeuvent. Menotté, il demande de l'eau, mais les policiers n'ont rien à lui offrir. Transporté à l'Hôtel de police, il semble avoir perdu connaissance et vomit abondamment. Il décède moins d'une heure plus tard. Cinq boulettes de cocaïne sont retrouvées dans sa bouche et son estomac, tandis que l'autopsie doit encore préciser les causes de sa mort. 

Cinq agents sont prévenus d’homicide par négligence, rappelle la RTS: les quatre ayant participé à l'interpellation de Michael et le chef de groupe qui a décidé de son transfert à l'Hôtel de police. Tous bénéficient de la présomption d'innocence et aucun n'a été placé en détention. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus