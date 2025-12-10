En mai, Michael Ekemezie, un Nigérian de 39 ans est décédé au poste de police de Lausanne. Selon une nouvelle enquête de la RTS, l'homme était en situation illégale en Suisse depuis dix ans.

Michael Ekemezie était en situation irrégulière en Suisse depuis 10 ans

Mattia Jutzeler

Cinq policiers sont poursuivis pour homicide par négligence après la mort de Michael Ekemezie, un Nigérian de 39 ans décédé le 25 mai à l'Hôtel de police de Lausanne. Selon des éléments du dossier pénal obtenus par l'émission «Temps Présent» de la RTS, cet homme, marié et père de deux enfants, vivait depuis une dizaine d'années en Suisse sans titre de séjour et avait déjà été condamné pour des infractions liées aux stupéfiants.

La RTS rappelle les faits tels qu'ils ont été établis à ce stade de l'enquête: le 25 mai, Michael Ekemezie avait pris la fuite lors d'un contrôle dans le quartier du Flon avant d'être rattrapé près de la gare. L'altercation est vive, au point que des voisins s'en émeuvent. Menotté, il demande de l'eau, mais les policiers n'ont rien à lui offrir. Transporté à l'Hôtel de police, il semble avoir perdu connaissance et vomit abondamment. Il décède moins d'une heure plus tard. Cinq boulettes de cocaïne sont retrouvées dans sa bouche et son estomac, tandis que l'autopsie doit encore préciser les causes de sa mort.

Cinq agents sont prévenus d’homicide par négligence, rappelle la RTS: les quatre ayant participé à l'interpellation de Michael et le chef de groupe qui a décidé de son transfert à l'Hôtel de police. Tous bénéficient de la présomption d'innocence et aucun n'a été placé en détention.