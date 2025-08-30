Dernière mise à jour: il y a 14 minutes

Ce samedi 30 août à Lausanne, une marche blanche a été organisée à la mémoire de Marvin, 17 ans, mort après une course-poursuite avec la police. De nombreuses personnes ont défilé en silence.

Une foule a rendu hommage à Marvin ce samedi à Lausanne

1/4 A Lausanne, une foule a rendu hommage ce samedi à Marvin. Photo: DR

Une marche blanche pour un ado décédé à la suite d’une course poursuite avec la police. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce samedi 30 août dès 10h à Lausanne, pour rendre hommage à Marvin, direction le quartier de Prélaz.

Point de départ? La rue de la Borde, lieu d’une permanence jeunes (PJB) où le rappeur en herbe avait l’habitude de venir enregistrer des sons avec son groupe, ses «frères» de la 2septG. Parmi les participants, bon nombre de jeunes et d’adultes venus du quartier de Prelaz, mais pas seulement. Des représentants politiques de gauche, des éducateurs et éducatrices ou des Lausannois émus par ce décès sont également venus soutenir la famille en silence.

«Une grande famille digne»

Une déambulation pacifique, menée par la famille et les proches tenant une banderole «Marvin, pour toujours dans nos cœurs». Pour fermer la marche, une sono est posée sur une camionnette et passe de la musique, principalement du rap et des morceaux signés Marvin. «Montrons aux autorités de Lausanne qu’on est une grande famille très digne», scande au micro l’oncle de l’ado, Justin Bonga-Schärli, très touché. «Des parents ne devraient pas avoir à faire le deuil de leur enfant. Merci de nous honorer de votre présence.»

Arrivé dans le quartier de Prélaz, sur l’avenue de Morges, le cortège ralentit. A chaque avancée de quelques mètres, le cortège s’arrête. L’oncle de Marvin prend la parole pour expliquer les raisons de la marche – «honorer la mémoire de Marvin Shalom Manzila» – et remercier les personnes présentes. L’occasion aussi de passer de nombreux morceaux écrits par l’adolescent qui «aimait manier les mots». Celles et ceux qui connaissent sa musique entonnent les paroles et bougent la tête en rythme, avant que la déambulation ne reprenne.

