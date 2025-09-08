Samedi, une voiture a dangereusement fendu une foule de manifestants propalestiniens à Lausanne. Ils dénoncent un acte comparable aux «attentats à la voiture-bélier» et mettent en cause la police. En «arrestation provisoire», le conducteur est auditionné lundi.

Les militants parlent d'«attentat à la voiture-bélier» et accusent la police

Les militants parlent d'«attentat à la voiture-bélier» et accusent la police

Des manifestants propalestiniens étaient assis entre l'Avenue de Beaulieu et le pont Chauderon. La voiture-bélier a fendu la foule. Photo: Capture d'écran / X

Léo Michoud Journaliste Blick

Un «acte d'une extrême violence», comparable «au mode opératoire des attentats à la voiture-bélier», dénoncent les collectifs propalestiniens et deux partis de gauche. Ce samedi 6 septembre, sur le carrefour de Chauderon à Lausanne, une voiture a fendu une foule de manifestants assis sur le sol, en pleine minute de silence «contre le génocide du peuple palestinien» par Israël.

Dimanche soir, les collectifs et partis présents – POP Vaud, Jeunes POP Vaud, Lausanne-Palestine, Collectif urgence Palestine Vaud, Fédération Suisse-Palestine, BDS Lausanne – ont suivi une publication de solidaritéS Vaud et adressé un communiqué à la presse. Selon eux, cet acte «ne doit rien au hasard», car «sur plusieurs dizaines de mètres, le conducteur a poursuivi sa course en voyant les manifestants».

Plusieurs vidéos clarifient son acte. Alors que la route était bloquée depuis quelques minutes, il a notamment franchi une ligne blanche sur l'avenue de Beaulieu, a dépassé à contresens la file de voitures et n'a fait que ralentir lorsqu'un policier a semblé lui intimer de s'arrêter. Puis, il a traversé – à une vitesse dangereuse – le carrefour et la foule, composée de 1500 à 2000 personnes et dans laquelle se trouvaient, entre autres, des enfants.

Une scène, deux communiqués

Seules deux personnes ont été légèrement blessées, mais le choc a été grand. «Sans la réactivité de la foule, des blessés graves ou des morts étaient inévitables, assènent les manifestants. Toute tentative de minimiser les faits en parlant de 'panique' ou de 'stress' du conducteur revient à justifier la violence contre celles et ceux qui dénoncent le génocide en Palestine.»

De son côté, la police municipale de Lausanne indique que l'automobiliste s'est frayé un passage «à vitesse réduite» au milieu de la foule. «Cette dernière a réagi fortement et a tenté de stopper la voiture, occasionnant des dégâts à celle-ci», continue le communiqué des forces de l'ordre.

Interpellé à l'autre bout du pont Chauderon, côté sud, l'automobiliste au volant d'une BMW décapotable est un Suisse de 56 ans, domicilié à Lausanne. Il a été emmené à l'Hôtel de police de Lausanne. Ce lundi à midi, son audition n'ayant pas encore eu lieu, il est seulement prévenu pour mise en danger de la vie d'autrui. Selon le code pénal, il risque donc jusqu'à 5 ans de prison ou une peine pécuniaire.

Actuellement en arrestation provisoire

L'enquête est conduite par la police judiciaire de Lausanne. Deux jours après les faits, le conducteur à la voiture-bélier n'est pas en liberté, il est actuellement en «arrestation provisoire» dans un poste de police lausannois. Cette procédure policière a une durée maximale de 48 heures après l'interpellation, soit d'ici à un peu plus de 18h ce lundi.

De quoi permettre à un procureur du Ministère public de l'auditionner, notamment sur les motifs de son geste. «Si le procureur estime qu'il y a risque de récidive, de collusion ou de fuite, il peut faire une demande de détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte», explique lundi à Blick Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public.

L'autorité judiciaire vaudoise doit donc rapidement statuer sur son sort à court terme. Des éléments restent pour le moment sans réponse: les motivations de l'homme à traverser la foule ont-elles à voir avec le sujet de la manifestation? Ou avec la route bloquée? Voulait-il terroriser les personnes présentes ou les blesser, voire les tuer? Pour considérer son geste comme une attaque ou un attentat à la voiture-bélier, il faudrait déterminer qu'il a utilisé son véhicule comme une arme destinée à blesser, tuer… ou simplement effrayer.

Les militants dénoncent aussi la police

Les collectifs propalestiniens dénoncent aussi «l'attitude choquante» de la police lausannoise, estimant que «le carrefour n’était que partiellement sécurisé» et qu'«aucune action sérieuse n’a été tentée pour stopper le véhicule». Les forces de l'ordre lausannoises, elles, assurent que le «véhicule immatriculé dans le canton de Vaud ne s’est pas arrêté malgré les injonctions de la police sur place».

Une autre vidéo montre un moment où l'homme descend de sa voiture, visiblement proche d'un poste de police. Les collectifs y voient «un traitement d’une indulgence inacceptable» de la part des agents. On y voit le quinquagénaire sortir de son véhicule et s'adresser à un policier après lui avoir serré la main. Sans être menotté ni contraint dans ses mouvements, il semble ensuite expliquer à deux agents que les manifestants ont frappés l'arrière droit de sa BMW à coups de pieds.

Les manifestants font le lien avec les affaires en cours à la police lausannoise: «Ce laxisme contraste violemment avec le zèle de cette même police lors de la mort de Marvin et Camila, deux adolescents tués cet été après une course-poursuite.» Il dénonce un «deux poids deux mesures entre automobiliste en véhicule de luxe et jeunes des classes populaires issus de l’immigration».

La manifestation n'était pas autorisée, a précisé la police. Pour les collectifs et le parti de gauche, «peu importe le contexte, le droit démocratique et populaire à pouvoir manifester en sécurité doit être sauvegardé». Les signataires réclament une enquête transparente «non seulement sur le conducteur, mais également sur l’action de la police lors de la manifestation».