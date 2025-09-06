DE
FR
0:31
En plein coeur de Lausanne:Une voiture fonce dans la foule lors d'un rassemblement pro-palestinien

Aucun blessé grave
Une voiture fonce dans la foule lors d'une manifestation pro-palestinienne à Lausanne

A Lausanne, un conducteur de BMW a foncé sur une manifestation pro-Palestine autorisée, semant la panique avant de prendre la fuite. Aucun blessé grave n'est à déplorer.
Publié: 20:09 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Écouter
L'incident s'est produit près du Pont Chauderon, à Lausanne.
Photo: Lecteur-reporter
DIMITRI_FACE.jpg
ANTOINE ZOOM (1).png
sda-logo.jpeg
Dimitri Faravel, Antoine Hürlimann et ATS Agence télégraphique suisse

Ce samedi 6 septembre, entre 1500 et 2000 personnes ont manifesté à Lausanne en faveur de la Palestine. Elles se sont insurgées contre la «complicité de la Suisse avec le génocide, la famine, la colonisation et l'apartheid» dans la bande Gaza. Partis de la place de la Riponne en fin d'après-midi, les manifestants se sont arrêtés près du pont Chauderon aux alentours de 18h. Ils se sont alors assis pour observer une minute de silence en hommage aux victimes.

C'est alors qu'un automobiliste au volant d’une BMW décapotable grise a délibérément foncé en direction de la foule, provoquant un mouvement de panique et «blessant un manifestant», d'après la police de Lausanne. Le conducteur a ensuite pris la fuite sur le pont Chauderon, malgré un pare-brise endommagé. L'automobiliste a finalement été interpellé.

2e vidéo de la voiture bélier de Lausanne
0:14
Pont Chauderon:2e vidéo de la voiture bélier de Lausanne

Contactée, la police de Lausanne confirme l'incident. Elle ne donne pour l'heure pas d'autres informations, mais confie que le Ministère public a d'ors et déjà ouvert une enquête. Du côté des manifestants, on critique fortement l'attitude des forces de l'ordre: «Une quinzaine de flics nous escortaient, mais il n'y a eu aucune réaction de leur part face à la mise en danger des manifestants!», s'indigne l'un d'entre eux sur Instagram. Un autre confie avoir eu un choc: «Il y avait des enfants avec leurs parents là où la voiture a roulé.»

