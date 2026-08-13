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Perturbations en série
Le LEB était à l'arrêt entre Flon et Bercher

Le réseau des transports lausannois a subi des perturbations ce jeudi 13 août. Si le métro M2 a retrouvé son rythme rapidement, la ligne du LEB a pris davantage de temps pour se rétablir.
Publié: 13.08.2026 à 18:57 heures
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Dernière mise à jour: 13.08.2026 à 19:20 heures
Le réseau des transports lausannois a subi d'importantes perturbations ce jeudi 13 août.
Photo: KEYSTONE
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Luisa GambaroJournaliste RP

Le trafic des trains du LEB a été entièrement interrompu entre Lausanne-Flon et Bercher ce jeudi soir. Cette perturbation est survenue après l'arrêt du le métro M2, brièvement arrêté plus tôt. Vers 19h15, la circulation est désormais rétablie «sur l'entier de la ligne et les horaires sont en cours de rétablissement».

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