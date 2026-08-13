Le LEB était à l'arrêt entre Flon et Bercher

Luisa GambaroJournaliste RP
Le trafic des trains du LEB a été entièrement interrompu entre Lausanne-Flon et Bercher ce jeudi soir. Cette perturbation est survenue après l'arrêt du le métro M2, brièvement arrêté plus tôt. Vers 19h15, la circulation est désormais rétablie «sur l'entier de la ligne et les horaires sont en cours de rétablissement».
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