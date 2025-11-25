La députée socialiste Carine Carvalho démissionne du Grand Conseil vaudois fin novembre. Nommée préfète du district de Lausanne dès mars 2026, elle sera remplacée par Séverine Graff.

La socialiste Carine Carvalho quitte son siège au Parlement

Carine Carvalho a été nommée préfète du district de Lausanne. Photo: KEYSTONE

La députée socialiste et lausannoise Carine Carvalho a annoncé mardi sa démission du Grand Conseil vaudois pour la fin du mois de novembre. Elle a été nommée vendredi dernier comme nouvelle préfète du district de Lausanne dès le 1er mars 2026. Elle sera remplacée par Séverine Graff, enseignante et conseillère communale à Lausanne.

Agée 43 ans, Carine Carvalho aura siégé au parlement cantonal de 2017 à 2025. Elle a aussi été auparavant conseillère communale de Lausanne durant deux ans. Depuis janvier 2019, elle occupe par ailleurs la fonction de codirectrice du Bureau de l'égalité à l'UNIL, où elle exerce des responsabilités de gestion, de coordination et de développement de projets institutionnels.