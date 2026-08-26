Un McDonald's du centre-ville de Lausanne a été totalement bouclé par la police ce mercredi soir. Un important dispositif a été déployé, sans danger pour la population.

La police boucle le McDonald's de Saint-Laurent à Lausanne

La police boucle le McDonald's de Saint-Laurent à Lausanne

Luisa Gambaro Journaliste RP

Le McDonald's de Saint-Laurent, au centre-ville de Lausanne, a été bouclé ce mercredi 26 août vers 19 heures. Des policiers ont barricadé les alentours et bloqué l'accès à l'entrée du fast-food, rapporte Watson.

Contactée par Blick, la police municipale de Lausanne confirme cette intervention, sans pour autant pouvoir en communiquer la nature. Elle a néanmoins précisé qu'il n'y avait pas de danger pour la population et que le trottoir devant l'établissement était resté ouvert aux piétons.

Six patrouilles de police ont été mobilisées, tout comme la police judiciaire municipale et la police scientifique cantonale vaudoise. La cellule de soutien psychologique (AVP-Police) a également été déployée sur place.