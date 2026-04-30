Frank Zobel pilotera la stratégie lausannoise antidrogue

Frank Zobel, expert en addictions, dirigera dès l'automne 2026 la stratégie antidrogue de Lausanne. Sa mission inclut la gestion des espaces de consommation sécurisés et la coordination entre services municipaux et cantonaux.

ATS Agence télégraphique suisse

Spécialiste reconnu des addictions, Frank Zobel va piloter la stratégie lausannoise en matière de drogue et de qualité de vie dans l'espace public. Il devra notamment pacifier la situation autour des espaces de consommation sécurisés (ECS) et de l'explosion du crack.

Frank Zobel, né en 1964, est actuellement directeur adjoint et co-responsable du secteur recherche d'Addiction suisse. Il possède une connaissance fine du contexte local, pour avoir mené des études sur le marché des stupéfiants vaudois et lausannois.

Depuis 2022, il dirige le volet scientifique de l'essai pilote lausannois de vente régulée de cannabis à but non lucratif (Cann-L), un modèle qui a inspiré le projet de loi fédérale sur les produits cannabiques (LPCan) actuellement en discussion aux Chambres fédérales, explique la ville de Lausanne dans un communiqué.

Politique transversale et coordonnée

Frank Zobel prendra ses fonctions à l'automne 2026. Le conseiller stratégique aura pour mission de mettre en oeuvre une gouvernance renforcée et d'assurer une coordination étroite entre les services de la ville (propreté urbaine, sécurité et inclusion notamment), les partenaires subventionnés et les instances cantonales.

Ce poste transversal sera rattaché au Secrétariat général de la direction Culture et développement urbain du syndic Grégoire Junod. Frank Zobel rapportera à la délégation «Drogues et espace public» qui réunit, outre le syndic, Pierre-Antoine Hildbrand (police), Emilie Moeschler (social) et Florence Germond (finances et mobilité).