DE
FR

Espaces de consommation sûrs
Frank Zobel pilotera la stratégie lausannoise antidrogue

Frank Zobel, expert en addictions, dirigera dès l'automne 2026 la stratégie antidrogue de Lausanne. Sa mission inclut la gestion des espaces de consommation sécurisés et la coordination entre services municipaux et cantonaux.
Publié: 14:56 heures
Frank Zobel, expert en addictions, dirigera dès l'automne 2026 la stratégie antidrogue de Lausanne.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Spécialiste reconnu des addictions, Frank Zobel va piloter la stratégie lausannoise en matière de drogue et de qualité de vie dans l'espace public. Il devra notamment pacifier la situation autour des espaces de consommation sécurisés (ECS) et de l'explosion du crack.

A lire aussi
Vente contrôlée de coke? Deux experts décryptent les enjeux pour Lausanne
Sur prescription ou en magasin
Vente contrôlée de coke à Lausanne? Deux experts décryptent les enjeux
Gaël Lehmann a fondé SYSTMD, qui défend la pair-aidance et le concept du rétablissement, par opposition au misérabilisme et à la victimisation. L'association organise des animations devant l'espace de consommation de la Riponne
Nuisances à Lausanne
«Les consommateurs de drogue ont besoin de se sentir utiles»

Frank Zobel, né en 1964, est actuellement directeur adjoint et co-responsable du secteur recherche d'Addiction suisse. Il possède une connaissance fine du contexte local, pour avoir mené des études sur le marché des stupéfiants vaudois et lausannois.

Depuis 2022, il dirige le volet scientifique de l'essai pilote lausannois de vente régulée de cannabis à but non lucratif (Cann-L), un modèle qui a inspiré le projet de loi fédérale sur les produits cannabiques (LPCan) actuellement en discussion aux Chambres fédérales, explique la ville de Lausanne dans un communiqué.

Politique transversale et coordonnée

Frank Zobel prendra ses fonctions à l'automne 2026. Le conseiller stratégique aura pour mission de mettre en oeuvre une gouvernance renforcée et d'assurer une coordination étroite entre les services de la ville (propreté urbaine, sécurité et inclusion notamment), les partenaires subventionnés et les instances cantonales.

Ce poste transversal sera rattaché au Secrétariat général de la direction Culture et développement urbain du syndic Grégoire Junod. Frank Zobel rapportera à la délégation «Drogues et espace public» qui réunit, outre le syndic, Pierre-Antoine Hildbrand (police), Emilie Moeschler (social) et Florence Germond (finances et mobilité).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus