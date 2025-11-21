DE
Après Genève
Lausanne et Yverdon déclenchent leur plan «grand froid»

Face à la vague de froid, Lausanne et Yverdon activent leur plan d'urgence. La capitale vaudoise ajoute 50 lits à l'abri PC de la Rouvraie, tandis qu'Yverdon collabore avec Caritas et des hôteliers pour héberger les personnes vulnérables.
Publié: 13:45 heures
Après Genève, les villes de Lausanne et Yverdon activent leur plan «grand froid». (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Comme Genève jeudi, la Ville de Lausanne active son plan «grand froid». La capitale vaudoise augmente temporairement sa capacité d'accueil d'urgence de 50 places.

L'abri PC de la Rouvraie offre désormais 50 lits supplémentaires au dispositif existant, annonce vendredi la Municipalité. Le lieu sera exploité par la Protection civile de la région lausannoise, en collaboration avec le Service de l'inclusion et des actions sociales de proximité.

Des centaines de places

L'abri PC est ouvert, comme les autres hébergements, de 21h00 à 08h00. Chaque personne accueillie peut recevoir une collation, prendre une douche et dormir dans un lit. Cette mesure est temporaire et sera levée dès que cet épisode de froid plus intense sera passé.

La Ville de Lausanne rappelle que son dispositif d'hébergement d'urgence et d'hébergements d'urgence de transition compte 239 places ouvertes toute l'année. A cela s'ajoute son dispositif communal d'aide sociale au logement, qui offre plus de 580 logements avec un accompagnement social aux personnes résidant à Lausanne en situation de précarité.

Deuxième ville du canton de Vaud, Yverdon-les-Bains a aussi annoncé vendredi déclencher son plan «grand froid». Celui-ci s'appuie sur un accord avec Caritas et deux partenaires hôteliers. Les personnes concernées doivent se rendre à l'hébergement d'urgence «La Lucarne» qui, en cas de suroccupation, les redirigera vers un partenaire hôtelier pour la nuit, expliquent les autorités yverdonnoises.

