Des enjeux importants
Carine Carvalho, nouvelle préfète pour le district de Lausanne

Carine Carvalho, députée socialiste, a été nommée préfète du district de Lausanne par le Conseil d'Etat. Elle succédera à Serge Terribilini le 1er mars 2026, apportant son expérience des institutions cantonales et des enjeux locaux à ce poste clé.
Carine Carvalho succède à Serge Terribilini au poste de préfète pour le district de Lausanne.
Photo: KEYSTONE
Le Conseil d'Etat a désigné Carine Carvalho comme nouvelle préfète du district de Lausanne. Elle succédera à Serge Terribilini, qui quittera ses fonctions au 31 décembre 2025 pour prendre les rênes de l'unité de prévention des radicalisations. Mme Carvalho entrera en fonction le 1er mars 2026.

Députée au Grand Conseil vaudois depuis 2017, la socialiste «bénéficie d'une bonne connaissance du fonctionnement des institutions cantonales». «Son expérience du niveau communal, acquise auparavant en siégeant au Conseil communal de Lausanne pendant deux ans, renforce également sa compréhension des enjeux locaux du district», écrit vendredi le Canton dans un communiqué.

Titulaire d'un master en sciences sociales obtenu en 2006 à l'Université de Lausanne (UNIL), elle a complété sa formation par un master en études avancées en administration publique (MPA) en 2017. Depuis janvier 2019, elle occupe la fonction de codirectrice du Bureau de l'égalité à l'UNIL, où elle exerce des responsabilités de gestion, de coordination et de développement de projets institutionnels. Née en 1982, elle est mère de deux enfants.

