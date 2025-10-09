DE
Pas d'évasion
Un incendie criminel s'est déclaré à la prison de La Chaux-de-Fonds

Un incendie criminel a éclaté mercredi à la prison La Promenade à La Chaux-de-Fonds. Six personnes ont été incommodées par la fumée, mais l'intervention rapide des agents et pompiers a permis de maîtriser le sinistre sans évasion.
Publié: il y a 25 minutes
Un incendie s'est déclaré dans la prison de La Chaux-de-Fonds.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie d'origine criminelle s’est déclaré mercredi à l’Etablissement de détention La Promenade de La Chaux-de-Fonds. Les détenus ont été déplacés dans un autre quartier carcéral. Six personnes, dont deux agents de détention ont été incommodés par la fumée, sans toutefois devoir être hospitalisées.

Le sinistre a été rapidement maîtrisé par les agents de détention, appuyés ensuite par les sapeurs-pompiers, ont indiqué jeudi la police neuchâteloise et le Ministère public. Dans un premier temps, les agents de détention ont procédé à l’évacuation des détenus vers les cours de promenade, opération rapidement appuyée par le dispositif policier.

Aucune évasion constatée

Un dispositif sanitaire préventif a également été mis en place avec trois ambulances. La police a engagé 17 gendarmes afin d’assurer la sécurité à l’intérieur et aux abords de l’établissement. Aucune évasion ni tentative d’évasion n’a été constatée.

Une enquête pénale a été ouverte par la procureure de service afin de déterminer les causes et les circonstances de cet incendie, dont l’origine apparaît manifestement criminelle. Plusieurs individus ont d’ores et déjà été entendus par la police, a souligné le Ministère public.

