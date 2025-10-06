Suspecté de pédophilie, un ressortissant helvétique a été arrêté fin septembre à l'aéroport de Manille. Il tentait de quitter les Philippines pour la Thaïlande. Il avait déjà été condamné en Suisse pour des délits sexuels contre des enfants.

Le Suisse Heinz A. est actuellement en prison aux Philippines. Photo: Bureau of Immigration

Janine Enderli

Les autorités philippines ont arrêté un Suisse de 66 ans à l'aéroport Ninoy Aquino de la capitale Manille. Il est soupçonné d’avoir commis à plusieurs reprises des délits sexuels sur des enfants. Selon un communiqué de presse du service de l'immigration, Heinz A.* a été empêché de partir pour Bangkok fin septembre. Auparavant, il aurait séjourné trois semaines aux Philippines.

Les services d'immigration philippins ont indiqué qu'une vérification a confirmé que cet homme avait déjà été condamné à deux reprises en Suisse pour des délits sexuels contre des enfants - pour possession et diffusion de matériel de pornographie enfantine. En outre, une autre procédure pénale est en cours contre lui dans le canton d'Argovie pour des faits similaires.

D’après le rapport des autorités, le canton d’Argovie avait ouvert en 2024 une procédure contre lui «pour des infractions liées à la possession et à la diffusion de matériel représentant des abus sexuels sur des enfants». Alors que cette procédure était toujours en cours, l’homme a quitté la Suisse.

Procédure en cours

Interrogé par Blick, Adrian Schuler, porte-parole du Ministère public argovien, confirme qu'une procédure est actuellement en cours contre cet homme. «Nous ne pouvons pas prendre position pour l'instant sur les éventuels reproches dans le cadre de cette procédure», précise Adrian Schuler. «Selon les informations dont nous disposons, les autorités philippines prévoient d'expulser l'homme du pays pour des faits punissables selon leur droit national.»

Cette expulsion n'est pas assimilable à une extradition et les autorités argoviennes n'en ont pas pris l'initiative, explique le porte-parole. «Il existe certes une procédure pénale en Suisse, mais une éventuelle expulsion serait une décision indépendante des autorités philippines, qui n'est pas directement liée à notre procédure en cours.»

Campagne contre les abus sur les enfants

Les autorités ont expliqué que l'arrestation faisait partie du projet «Shieldkids», une campagne contre les abus sexuels sur les enfants et les délinquants sexuels étrangers «dont la présence représente un danger pour la sécurité publique et en particulier pour le bien-être des enfants».

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé lundi l'arrestation d'un ressortissant suisse aux Philippines à Keystone-ATS. L'ambassade suisse compétente est en contact avec les autorités locales et apporte son soutien au ressortissant suisse dans le cadre de la protection consulaire. Pour des raisons de protection des données et de la personnalité, aucune autre information ne peut être fournie, a-t-il été ajouté.

*Nom connu de la rédaction