1/4 Toute personne qui regarde ou diffuse des images de mineurs se livrant à des actes sexuels est punissable. Photo: Shutterstock

Andreas Schmid

L'Office fédéral de la police (Fedpol) et les autorités cantonales de poursuite pénale sont de plus en plus sollicitées pour des cas de délinquance pédophile. L'année dernière, Fedpol a transmis exactement 2038 cas suspects de pédopornographie aux cantons compétents pour enquête.

Quiconque regarde ou diffuse des images de mineurs à caractère sexuel est punissable. Les délits commis par des pédophiles qui produisent de la pornographie enfantine ou qui contraignent des mineurs à des actes sexuels sont encore plus sévèrement punis.

Rapports en provenance des Etats-Unis

Le nombre de dossiers, appelés rapports, que Fedpol a transmis aux cantons en 2024 pour des enquêtes pénales évolue depuis quelques années à un niveau similaire. Le record a été atteint en 2022 avec 2055 cas, soit 17 de plus que l'année précédente.

Les rapports de Fedpol s'appuient sur des informations que l'Office fédéral reçoit d'une organisation américaine de protection de l'enfance. Les plateformes web et des réseaux sociaux comme Google, Facebook, Instagram ou Snapchat sont tenues de signaler à l'organisation d'utilité publique les contenus pornographiques interdits. S'il y a un lien avec la Suisse, les informations sont transmises à Fedpol.

L'an dernier, Fedpol a reçu 15'736 signalements de soupçons en provenance des Etats-Unis, explique la porte-parole Berina Repesa. «Par rapport aux années précédentes, ce nombre a encore augmenté.» En 2021, par exemple, il n'y avait que 7200 signalements.

« Si un auteur potentiel peut être identifié, Fedpol transmet les cas aux cantons Berina Repesa, porte-parole de Fedpol »

Base pour les enquêtes

Fedpol examine les annonces pour savoir si leur contenu est pertinent du point de vue du droit pénal suisse, poursuit Berina Repesa. «Si c'est le cas et qu'un auteur potentiel peut être identifié, Fedpol transmet les cas aux cantons sous forme de rapports.»

Les dossiers contiennent souvent des images et des vidéos qui servent de base pour les enquêtes. Le moment où une procédure pénale est ouverte relève de la compétence des autorités cantonales. Fedpol ne précise pas le nombre de rapports par cantons. Leur nombre est toutefois proportionnel à la population de chaque canton.

Toujours plus d'images interdites disponibles en ligne

La porte-parole de Fedpol explique le fait que plus de 15'700 signalements mènent à un peu plus de 2000 enquêtes policières par le fait que «les algorithmes des plateformes web et des réseaux sociaux deviennent de plus en plus précis et détectent davantage de matériel pornographique». D'autre part, la quantité d'images interdites dans l'espace numérique augmente, explique Berina Repesa.

Il y aurait par exemple plus de photos et de vidéos en circulation que les enfants et adolescents prennent d'eux-mêmes et qu'ils envoient. Dans ce groupe d'âge, beaucoup n'ont pas conscience du caractère punissable et du potentiel d'abus d'un tel comportement, poursuit Berina Repesa.

Plusieurs méthodes de recherche

La porte-parole indique que, dans la lutte contre la pédocriminalité, Fedpol utilise, en plus des communications en provenance des Etats-Unis, d'autres instruments, comme les recherches secrètes, la surveillance d'Internet ainsi que les opérations internationales.

Dans un rapport publié il y a quelques années, le Conseil fédéral estimait que 1% de la population masculine avait des tendances pédophiles. Il n'est toutefois pas possible d'en déduire la quantité de délinquants potentiels en lien avec la pornographie enfantine. Les tendances pédophiles ne débouchent sur des actes criminels que chez une partie des personnes concernées.