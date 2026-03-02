DE
Entre violence et cocaïne
Un médecin devant le Tribunal criminel pour avoir abattu sa femme

À Genève, le procès d’un médecin de 57 ans accusé d’avoir assassiné sa femme en 2021 débute. Le drame s’est déroulé dans leur villa à Vandoeuvres dans un contexte de violence et de consommation massive de cocaïne.
Un médecin accusé d'avoir abattu sa femme dans leur villa en 2021 est jugé depuis lundi devant le Tribunal criminel de Genève (archives).
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Le procès d'un médecin accusé d'avoir abattu sa femme dans leur villa à Vandoeuvres (GE) en 2021 s'est ouvert lundi matin à Genève devant le Tribunal criminel. Les faits se sont déroulés dans un contexte de délire mystique aggravé par une prise massive de cocaïne.

Etat mental au coeur des débats

L'état mental du prévenu sera au coeur des débats, selon son avocate Me Yaël Hayat, qui a relevé que les faits sont admis. L'homme âgé aujourd'hui de 57 ans a tiré à quatre reprises avec un revolver en direction de sa femme qui lui tournait le dos dans leur chambre à coucher. Touchée par trois balles, elle était décédée peu après.

L'homme doit répondre d'assassinat suite à ce huis-clos conjugal mortel, qui a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021. Marié depuis plus de vingt ans, ce couple consommait énormément de cocaïne, notamment sous forme de crack. Leur relation était émaillée de violence. Le mari possédait un imposant arsenal d'armes, chez lui, dans son cabinet et dans une cave.

