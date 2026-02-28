DE
FR

«Risque pour la prospérité»
Beat Jans fustige l’initiative UDC des 10 millions d'habitants

A Bienne, le 28 février 2026, Beat Jans a dénoncé l'initiative UDC visant à limiter la population à 10 millions. Il avertit que ce projet mettrait en péril la prospérité, les soins et les institutions sociales.
Publié: il y a 23 minutes
1/2
A Bienne, Beat Jans attaque l’initiative UDC.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Beat Jans s’attaque à l’initiative des 10 millions. Il y voit une menace pour la prospérité et les soins. L'initiative UDC qui veut limiter la Suisse à 10 millions d'habitants menace la prospérité, les soins et les institutions sociales, estime le conseiller fédéral Beat Jans. Elle ajouterait des incertitudes dans un monde incertain, a déclaré samedi le socialiste devant ses camarades de parti à Bienne.

Beat Jans a comparé l'initiative à une image qui circule sur la toile. Elle montre un cycliste qui met un bâton dans les rayons de sa roue et tombe. Le conseiller fédéral y pense souvent lorsqu'il fait du vélo. Le bâton sous la forme d'une Suisse limitée à 10 millions d'habitants est déjà prêt selon lui.

«Cette initiative ne résout aucun problème, elle en crée», a poursuivi le ministre du Département fédéral de la justice et de la police. Plafonner le nombre d'habitants ne résoudrait pas les embouteillages, ne rendrait pas les logements moins chers et ne libérerait pas de places dans les trains.

Situation géopolitique incertaine

Tout le monde serait au contraire moins bien loti sans la libre circulation des personnes, l'accès au marché intérieur de l'UE et les mesures d'accompagnement en matière de protection des salaires.

A lire aussi
La «Suisse à 10 millions» de l'UDC sous les projecteurs de la presse internationale
«Un sentiment xénophobe»
La «Suisse à 10 millions» sous les projecteurs de la presse internationale
Qui est responsable du «chaos»? L'UDC et ses opposants se renvoient la balle
«Pas de Suisse à 10 millions»
Qui est responsable du «chaos»? L'UDC et ses opposants se renvoient la balle

La crédibilité de la Suisse serait compromise sans accords internationaux, selon le conseiller fédéral. De plus, l'immigration est nécessaire au bon fonctionnement du pays. Sans immigration, le ministre prédit l'effondrement du système hospitalier. Il manquerait 460'000 employés à temps plein d'ici dix ans, a détaillé Beat Jans.

Le Bâlois a aussi évoqué la situation géopolitique incertaine, considérant que le monde était «en plein chaos, sens dessus dessous». A ses yeux, les expériences politiques sont donc la dernière chose dont la Suisse a besoin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus