Au programme de ce lundi 2 mars: une pétition pour une 2e classe CFF silencieuse, la mort de deux Suisses à Gaza, une nouvelle règle nationale pour Airbnb, les victimes de Salez attendent toujours leurs indemnités, et, enfin, un médecin jugé pour le meurtre de sa femme.

La semaine commence, amis lecteurs! Alors que le monde s'embrase, Blick reste fidèle à sa mission et vous propose, avec l'aide de l'ATS, un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 2 mars. On est parti:

1 Pétition pour instaurer le calme en 2e classe

A Bienne, l’écrivaine Myriam Wahli a lancé une pétition pour instaurer un wagon silence en 2e classe dans les trains CFF, à l’image du modèle existant déjà en 1re classe, rapporte «Le Journal du Jura». Elle invoque le besoin de calme des pendulaires et des personnes avec handicap invisible, comme l’autisme. Les CFF rappellent qu’un test mené en 2008/09 n’avait pas convaincu, faute de demande suffisante et en raison de tensions lors des contrôles. Plus de 200 signatures ont déjà été récoltées. Par sa démarche, Myriam Wahli espère relancer le dialogue avec les CFF et l’Office fédéral des transports.

2 Deux citoyens suisses décèdent lors de leur service militaire en Israël

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a eu connaissance des cas de deux «double nationaux israélo-suisses qui ont trouvé la mort lors de leur service dans l’armée israélienne dans le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza», révèle «Le Courrier». Le DFAE ne dispose en revanche d’aucune information sur d'éventuels citoyens suisses blessés dans le conflit palestino-israélien. «Le Matin Dimanche» avait révélé dimanche que plus de 500 Suisses ont effectué en 2025 un service au sein des forces armées israéliennes. Le journal dominical s'était référé à un document de l’armée israélienne, publié en premier lieu par la plateforme britannique de recherche Declassified UK.

3 Motion pour limiter les locations courtes via Airbnb

Le conseiller national Benoît Gaillard a annoncé pour cette semaine le dépôt d’une motion visant à instaurer une règle nationale de 90 jours pour des plateformes comme Airbnb, rapportent les titres Tamedia. Il souhaite éviter que la location commerciale de logements via ces plateformes ne devienne plus attractive qu’une mise en location classique de longue durée. Dans une réponse à une précédente interpellation du socialiste vaudois, le Conseil fédéral a relevé que les plateformes de location en ligne sont désormais utilisées «dans une mesure significative» par des prestataires professionnels. Il estime toutefois qu’il n’y a pas de nécessité d’agir au niveau fédéral, les effets sur le marché du logement étant «difficilement quantifiables».

4 Dix ans après l'attaque de Salez les indemnisations traînent

Près de dix ans après l’attaque commise dans un train à Salez (SG), les demandes d’indemnisation et de réparation morale sont toujours pendantes, rapporte Blick. Le Département de la sécurité et de la justice du canton de Saint-Gall a indiqué que les conséquences financières de l’agression de 2016 ne sont pas encore définitivement établies, ce qui empêche de chiffrer précisément les montants dus. L’affaire illustre la longueur des procédures après de telles tragédies. Dans ce contexte, le Conseil fédéral prévoit d’accorder 50'000 francs à titre de contribution de solidarité aux blessés graves et aux proches des victimes de la catastrophe de Crans-Montana (VS). Si le Conseil national et le Conseil des Etats approuvent cette décision, les versements pourraient intervenir rapidement.

5 Un médecin jugé pour avoir tué sa femme à Vandoeuvres

Un médecin accusé d'avoir abattu sa femme dans la chambre à coucher de leur villa à Vandoeuvres (GE) en octobre 2021 comparaît lundi devant le Tribunal criminel. Marié depuis plus de vingt ans, ce couple grand consommateur de cocaïne se déchirait sur fond de violence verbale et physique. L'homme est poursuivi pour assassinat. Le procès est prévu jusqu'à vendredi.