DE
FR

Motion socialiste
Le Jura appelé à s'inspirer de Genève pour régulariser les sans-papiers

La députée jurassienne Jeanne Lusa propose un dispositif pour régulariser les sans-papiers dans le Jura. Inspirée de l’opération Papyrus à Genève, la motion cible les personnes intégrées mais sans statut légal.
Publié: il y a 13 minutes
La députée socialiste Jeanne Lusa invite le Jura à s'inspirer de l'opération Papyrus genevoise.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le canton du Jura doit s'inspirer de l'opération Papyrus et mettre en place un dispositif de régularisation des personnes «sans-papiers». L'expérience genevoise offre au Jura des références concrètes pour examiner une démarche adaptée à sa réalité, estime la députée socialiste au Parlement jurassien Jeanne Lusa dans une motion.

Certaines personnes vivent et travaillent durant des années dans le canton du Jura sans disposer d’une autorisation de séjour, relève la motionnaire. Ce dispositif de régularisation permettrait l'examen individuel des situations de personnes sans statut légal et durablement établies et intégrées.

Opération Papyrus

La régularisation ne constitue pas uniquement une réponse à une situation humaine difficile. Elle permet également de renforcer la protection des personnes ayant une activité lucrative, de favoriser la déclaration de ces activités, de limiter la concurrence liée au travail non déclaré et de consolider les contributions aux assurances sociales, poursuit l'élue dans sa motion.

En 2017 et 2018, le canton de Genève a lancé l’opération Papyrus et régularisé les titres de séjour d’environ 2900 personnes. Celles-ci devaient remplir différents critères comme avoir un emploi, ne pas avoir d’antécédents pénaux et comprendre le français.

Plus récemment, le canton de Neuchâtel a lui aussi mis en place un dispositif temporaire inspiré de Papyrus, confirmant la possibilité d’agir dans le cadre du droit fédéral existant. Selon des estimations, environ 1400 personnes résident sur le territoire cantonal neuchâtelois sans droit de séjour.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus