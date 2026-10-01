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Un déficit de 1,7 million
Le Gouvernement jurassien présente un budget presque à l'équilibre pour 2027

Le budget 2027 du canton du Jura prévoit un déficit limité à 1,7 million de francs malgré une hausse des investissements à 41,3 millions et des dépenses croissantes liées aux besoins sociaux et démographiques.
Publié: il y a 31 minutes
Le Gouvernement jurassien a présenté un projet de budget 2027 presque à l'équilibre, ce jeudi, face à la presse.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le budget 2027 du canton du Jura prévoit un déficit de 1,7 million de francs. Cet exercice qui respecte le frein à l’endettement concilie les investissements, les besoins croissants de la population et la préservation de la capacité d’action de l’Etat. Durant la nouvelle législature 2027-2031, le Gouvernement jurassien vise une consolidation des finances.

«Le budget 2027 affiche un résultat proche de l’équilibre et voit ses investissements renforcés», a souligné jeudi la ministre des finances Rosalie Beuret Siess en présentant le budget et le plan financier. Pour sa présidente, le Gouvernement a fait un choix clair: maîtriser les finances et investir dans l’avenir du Jura.

Ce projet de budget marque l’abandon du prélèvement salarial de 1,9% appliqué au personnel de l’Etat. Pour la deuxième année consécutive, il poursuit aussi la baisse échelonnée du taux d’imposition sur le bénéfice des entreprises.

L'arrivée de Moutier n'a pas d'impact

Autre particularité, le budget 2027 intègre une participation de 13 millions de francs des cantons contributeurs au titre du solde de la péréquation financière (RPT) liée à l’arrivée de la Ville de Moutier dans le Jura. «Cet apport permet de confirmer que l’accueil de Moutier n’a pas d’incidence sur le déficit du budget», a relevé la ministre.

Les dépenses progressent dans plusieurs domaines comme le social, les assurances sociales et l’asile. L’évolution démographique et des décisions fédérales contribuent à cette hausse. Le montant des investissements passe de 36,5 millions de francs en 2026 à 41,3 millions en 2027.

Plan financier 2027-2031

Pour la présidente du Gouvernement, le canton du Jura doit au cours de la prochaine législature renforcer ses finances sans renoncer à son développement et à sa capacité d’investir. Les résultats du plan financier 2027-2031 sont proches de l’équilibre durant toute la période.

Les efforts réalisés durant la précédente législature dans le cadre du Plan équilibre 22-26 et de la gestion des recettes en provenance de la Banque nationale suisse (BNS) ont permis de créer une base favorable.

L’enjeu pour le Jura est désormais de consolider durablement cette situation en s’appuyant sur la modernisation de l’Etat et sur les mesures du programme de législature destinées à renforcer son attractivité et son potentiel économique.

Importants investissements

Le Gouvernement jurassien entend parallèlement maintenir un niveau d’investissement élevé avec l’ambition d’investir au cours des cinq prochaines années 220 millions, soit une hausse de 40% par rapport au plan de législature 2022-2026. Ces investissements sont jugés indispensables à l’attractivité du canton.

Plusieurs réformes fédérales exerceront une pression importante sur les finances lors de cette législature. Elles concernent notamment le financement uniforme des soins (EFAS), les réductions de primes d’assurance maladie et la suppression de la valeur locative. Leurs effets cumulés sont estimés à près de 76 millions de francs.

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