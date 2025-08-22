DE
Après un audit accablant
Jean-Paul Lachat remplace Martial Courtet sur la liste du Centre Jura

Jean-Paul Lachat remplace Martial Courtet dans la course au Gouvernement jurassien. Maire de Clos du Doubs et expert en agriculture, il s'est porté candidat après le retrait de Martial Courtet, à la suite d'un audit critique sur sa gestion départementale.
Publié: il y a 32 minutes
Martial Courtet n'a pas le soutien de son parti.
Photo: MANUEL LOPEZ
Les membres du Centre Jura ont décidé vendredi soir de lancer Jean-Paul Lachat dans la course au Gouvernement jurassien. Le maire de Clos du Doubs remplace Martial Courtet, qui a renoncé à la suite d'un audit accablant sur la gestion de son département.

Très engagé dans le milieu de l'agriculture, Jean-Paul Lachat est maire depuis 2018 de la commune de Clos du Doubs, dans le district de Porrentruy. Il a été député par le passé et occupe la fonction de chef du Service cantonal de l'économie rurale. Enfin, le nouveau candidat est membre du comité du Groupement suisse pour les régions de montagne.

Après le scandale

Jean-Paul Lachat s'est fait l'auteur d'une candidature spontanée à la suite du retrait de Martial Courtet. «Je connais la valeur du travail collectif», a expliqué le nouveau candidat devant les 130 membres présents. «Je vais mettre cette expérience à disposition.»

Il remplace numériquement sur la liste du parti Martial Courtet, épinglé par un audit accablant sur la gestion de son département.

