Le ministre Martial Courtet avait annoncé mercredi vouloir briguer un nouveau mandat au Parlement.
Photo: MANUEL LOPEZ
ATS Agence télégraphique suisse
Audit accablant
Le comité directeur du Centre demande à Martial Courtet de retirer sa candidature pour les élections après la publication d'un audit l'accablant. «Nous ne pensons pas qu'il a toujours les compétences pour représenter le Centre», a indiqué le président du parti sur RFJ.
