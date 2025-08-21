Publié: il y a 16 minutes

Le Centre demande à Martial Courtet de se retirer des élections suite à un audit défavorable.

Le Centre ne veut plus de Martial Courtet sur sa liste

Le Centre ne veut plus de Martial Courtet sur sa liste

Le ministre Martial Courtet avait annoncé mercredi vouloir briguer un nouveau mandat au Parlement. Photo: MANUEL LOPEZ

ATS Agence télégraphique suisse

Audit accablant

Le comité directeur du Centre demande à Martial Courtet de retirer sa candidature pour les élections après la publication d'un audit l'accablant. «Nous ne pensons pas qu'il a toujours les compétences pour représenter le Centre», a indiqué le président du parti sur RFJ.