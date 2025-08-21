DE
FR

Après un audit l'accablant
Le Centre ne veut plus de Martial Courtet sur sa liste

Le Centre demande à Martial Courtet de se retirer des élections suite à un audit défavorable.
Publié: il y a 16 minutes
Partager
Écouter
Le ministre Martial Courtet avait annoncé mercredi vouloir briguer un nouveau mandat au Parlement.
Photo: MANUEL LOPEZ
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Audit accablant

Le comité directeur du Centre demande à Martial Courtet de retirer sa candidature pour les élections après la publication d'un audit l'accablant. «Nous ne pensons pas qu'il a toujours les compétences pour représenter le Centre», a indiqué le président du parti sur RFJ.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus