Dernière mise à jour: il y a 11 minutes

Publié: il y a 17 minutes

En raison de la pression financière, la Poste Suisse veut se réorienter d'ici 2026 et prévoit donc des augmentations de prix ainsi qu'une centaine de licenciements. Au premier semestre 2025, le bénéfice de l'entreprise a chuté de 44% par rapport à l'année précédente.

La Poste veut augmenter ses prix et biffe une centaine d'emplois

La Poste Suisse prévoit une réorientation d’ici 2026, avec une hausse des tarifs et d’environ cent suppressions d’emplois. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Poste a vu son résultat d'exploitation et son bénéfice fondre nettement au premier semestre 2025 par rapport à la même période de l'an dernier. Elle prévoit donc une hausse des tarifs et la suppression d'une centaine d'emplois. Le chiffre d'affaires n'a reculé que légèrement par rapport au premier semestre 2024.

En revanche, le résultat d'exploitation est en baisse de 29%, à 118 millions de francs. Et le bénéfice a chuté de 44%, à 74 millions de francs, note l'entreprise jeudi dans un communiqué. Ces résultats sont «conformes aux attentes», selon elle.

Pour faire face à ce recul, la Poste mise sur des hausses de tarifs et des gains d'efficacité. Elle prévoit de «réorienter les unités centrales de RéseauPostal d'ici 2026». Cette réorganisation pourrait impliquer au maximum 100 résiliations et 20 adaptations de contrats, indique La Poste. Syndicom dénonce une mesure «inacceptable». «La politique insuffisante du personnel ne doit pas se faire aux dépens des employés», affirme le syndicat.

