Après un audit accablant
Sous pression, Martial Courtet se retire de la liste du Centre Jura

Le ministre Martial Courtet a décidé de se retirer de la course au Gouvernement jurassien. Le Centre Jura accueille favorablement cette décision, considérée comme étant la meilleure pour toutes les parties concernées.
Publié: il y a 13 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Martial Courtet ne figurera pas sur le ticket du Centre pour l'élection au Gouvernement jurassien.
Photo: MANUEL LOPEZ
ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre jurassien Martial Courtet se retire de la liste du Centre en vue des élections au Gouvernement, a annoncé jeudi soir son parti. Il répond ainsi à la demande du comité directeur qui estime qu'il ne représente plus la ligne du parti après un audit accablant.

Martial Courtet a informé jeudi après-midi le président du Centre Jura Mathieu Cerf, par message, qu’il honorerait le souhait du comité directeur en se retirant de la liste du Centre Jura pour les élections de cet automne. Il a précisé qu’il ne se rendrait pas au Congrès extraordinaire vendredi à Glovelier.

Dans un communiqué, le comité directeur salue cette décision qu’il considère comme la plus bénéfique pour l’ensemble des acteurs concernés et pour la stabilité du parti. «J'ai besoin de temps pour réfléchir. A nouveau contexte, nouvelle réflexion», a indiqué Martial Courtet dans un message à Keystone-ATS. «Ce n'est pas une réflexion à prendre à la légère, c'est un choix qui m'engage auprès de la population jurassienne.»

