Frein à l'endettement respecté
Le Parlement jurassien se penche sur le budget 2026 de l'Etat

Le Parlement jurassien a entamé mercredi l'examen du budget 2026 de l'Etat qui accuse un déficit de 16,2 millions de francs. Ce résultat, qui n'intègre aucun versement de la BNS, prend en revanche en compte le transfert de Moutier et ses 7300 habitants.

L'adoption de ce budget 2026, qualifié de transition avec l'accueil de la Ville de Moutier et le début d'une nouvelle législature, ne fait aucun doute. Un seul amendement a été déposé, cas unique dans l'histoire budgétaire du canton, contre une vingtaine l'an dernier.

Frein à l'endettement respecté

L'entrée en matière du budget, qui respecte le frein à l'endettement, n'a pas été contestée. Pour soutenir cet exercice, le Gouvernement a prélevé 12 millions sur les 17 millions perçus en 2025 de la BNS. La contribution du plan d'économies Equilibre 22-26 au budget s'élève à 37 millions de francs. Le Gouvernement relève que l’accueil de la cité prévôtoise n’aura pas d’impact significatif sur le déficit de l'Etat, pour autant que la péréquation financière fédérale soit versée intégralement.

