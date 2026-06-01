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Les auteurs sont en fuite
L'explosion d'un bancomat secoue le centre de Tramelan

Un distributeur de billets à Tramelan a été dynamité dans la nuit de dimanche à lundi. La route principale est fermée et la police recherche les auteurs de l'attaque.
Publié: il y a 19 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Deux explosions ont retenti à Tramelan peu après 3h du matin lundi.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Un bancomat a été dynamité dans la nuit de dimanche à lundi à Tramelan, dans le Jura bernois. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent un distributeur d'argent de la banque Clientis éventré et une route jonchée de débris.

Un porte-parole de la police cantonale bernoise a confirmé lundi à Keystone-ATS une information publiée sur la plateforme Ajour. Selon plusieurs témoins cités par le média local, deux explosions ont retenti peu après 3h du matin lundi.

La route principale restera fermée durant plusieurs heures. Pour le moment, la police ne donne aucune information sur les auteurs de cette attaque à l'explosif ni sur la direction que les malfaiteurs ont prise. La commune de Tramelan est située à une vingtaine de kilomètres de la frontière française.

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