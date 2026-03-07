DE
FR

Journée internationale des droits des femmes
Des défilés partout en Suisse ce week-end pour le 8 mars

Pour la Journée internationale des droits des femmes, des rassemblements décentralisés auront lieu en Suisse ce week-end. A Lausanne, Sion et Genève, les féministes dénonceront les guerres impérialistes et les politiques austéritaires.
Publié: 08:29 heures
Les manifestations du 8 mars seront organisées de manière décentralisée par les collectifs féministes.
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Manifestations, tables rondes, conférences et projections de documentaires sont au programme de la Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars tombe un dimanche de votations, des rassemblements auront tout de même lieu dans les villes de Suisse, avec des événements déjà samedi.

Les manifestations du 8 mars seront organisées de manière décentralisée par les collectifs féministes, il n'y aura pas de rassemblement national, ont indiqué Travail.Suisse et l'Union syndicale Suisse (USS) à Keystone-ATS.

Samedi 7 mars après-midi, des rassemblements auront lieu à Lausanne, devant la Cathédrale. La journée s'organise autour du thème «Féministe contre les guerres impérialistes». Dans un tract, le Collectif vaudois de la Grève féministe appelle à la mobilisation face aux «politiques austéritaires qui détruisent nos vies et financent les guerres impérialistes». «Nous refusons que l'argent public serve à préparer la guerre plutôt qu'à garantir des vies dignes», note-t-il encore. A Sion, un rassemblement se fera en début d'après-midi sur la Place de la Planta. Une action publique sous le thème d'une «paix juste» est organisée à Neuchâtel en fin de matinée, avec notamment une flashmob féministe.

«Résistances féministes aux politiques de la terreur»

Dimanche 8 mars, la section genevoise du Collectif féministe se retrouve l'après-midi sur l'esplanade de la Plaine de Plainpalais à Genève sous le thème «Résistances féministes aux politiques de la terreur». Discussions, mobilisations et tables rondes sont au programme à Fribourg, ainsi qu'à Bienne.

A lire aussi
Manifestation féministe et trafic perturbé samedi à Lausanne
Défilé au centre-ville
Manifestation féministe et trafic perturbé samedi à Lausanne
Les inégalités salariales continuent de se creuser en Suisse
L'écart atteint 17,4%
Les inégalités salariales continuent de se creuser en Suisse

Plus de 250 femmes cyclistes rejoindront dimanche le Stade olympique de la Pontaise a indiqué vendredi la Municipalité lausannoise. Dix communautés de femmes cyclistes sont à l’origine de cette initiative. Elles emprunteront des portions du futur parcours du Tour de France dames, qui arrivera le 1er août prochain dans la capitale olympique.

Des marches sont aussi prévues ce week-end de l'autre côté de la Sarine, notamment à Berne, Zurich et Luzerne. Sans oublier une multitude de propositions comme celle du Château de Chillon , qui mettra en lumière dimanche des figures féminines longtemps restées dans l'ombre de l'histoire médiévale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus