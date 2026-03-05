DE
Milliers de personnes attendues
Manifestation féministe et trafic perturbé samedi à Lausanne

Le 7 mars, le Collectif de la Grève féministe organise une manifestation pour la journée internationale des droits des femmes. Cette dernière a lieu le 8 mars, mais de nombreux objets en votation et les élections municipales vaudoises ont lieu ce dimanche-là.
L'itinéraire de la manifestation.
Une manifestation du Collectif de la Grève féministe Vaud se tiendra samedi 7 mars à Lausanne. Entre 3000 et 4000 personnes sont attendues dans les rues de la capitale vaudoise.

Le rassemblement débutera à 14h30 sur l’esplanade de la Cathédrale. Le cortège se mettra ensuite en mouvement entre 15h00 et 16h30.

Transports publics à privilégier

Le parcours annoncé passera par la place de la Cathédrale, le pont Bessières, la rue Caroline, la rue Saint-Pierre, l’avenue Benjamin-Constant, la place Saint-François, la rue du Grand-Chêne et l’avenue Jules-Gonin, avant de se terminer sur l’esplanade de Montbenon.

La police prévient que des perturbations de circulation sont à prévoir dans le centre-ville durant l’après-midi. Des déviations seront mises en place afin de maintenir la fluidité du trafic et garantir le bon déroulement de la manifestation. Les autorités recommandent aux usagers de privilégier les transports publics.

