Un important dispositif policier a été déployé mercredi en fin d’après-midi dans le hameau du Châtel, près de Bex (VD). Un homme signalé comme «potentiellement armé» a finalement été interpellé.

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Une intervention de police a semé l’émoi mercredi 4 mars en fin d’après-midi dans le hameau du Châtel, au-dessus de Bex (VD). Plusieurs habitants ont aperçu des agents fouiller les abords des habitations après un signalement évoquant la présence d’un homme «potentiellement armé».

Dans ce secteur résidentiel, la nouvelle s’est rapidement répandue, rapporte «24 heures». Selon la police cantonale vaudoise, la situation s’est finalement terminée sans blessé. «La personne recherchée a été interpellée», indique son porte-parole Alexandre Bisenz au quotidien.

Intervention du DARD

Le Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD) a été engagé. C'est la procédure, lorsqu’un individu est soupçonné de détenir une arme.

Les circonstances exactes de l’intervention restent encore à éclaircir. Des auditions sont en cours afin de déterminer ce qui s’est passé et de confirmer si l’homme était effectivement en possession d’une arme.