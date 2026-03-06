DE
FR

Intervention policière à Bex
La police interpelle un homme signalé comme potentiellement armé

Un important dispositif policier a été déployé mercredi en fin d’après-midi dans le hameau du Châtel, près de Bex (VD). Un homme signalé comme «potentiellement armé» a finalement été interpellé.
Publié: il y a 57 minutes
Le Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD) a été engagé.
Photo: Keystone
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Une intervention de police a semé l’émoi mercredi 4 mars en fin d’après-midi dans le hameau du Châtel, au-dessus de Bex (VD). Plusieurs habitants ont aperçu des agents fouiller les abords des habitations après un signalement évoquant la présence d’un homme «potentiellement armé».

Dans ce secteur résidentiel, la nouvelle s’est rapidement répandue, rapporte «24 heures». Selon la police cantonale vaudoise, la situation s’est finalement terminée sans blessé. «La personne recherchée a été interpellée», indique son porte-parole Alexandre Bisenz au quotidien.

Intervention du DARD

Le Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD) a été engagé. C'est la procédure, lorsqu’un individu est soupçonné de détenir une arme.

A lire aussi
Les gendarmes vaudois seront bientôt équipés du Taser
Après un essai jugé concluant
Les gendarmes vaudois seront bientôt équipés du Taser
Un risque d'explosion est à l'origine de la paralysie de l'A9 et du trafic CFF
La police donne des détails
Un risque d'explosion à l'origine de la paralysie de l'A9 et du trafic CFF

Les circonstances exactes de l’intervention restent encore à éclaircir. Des auditions sont en cours afin de déterminer ce qui s’est passé et de confirmer si l’homme était effectivement en possession d’une arme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus