Mardi soir à Crans-Montana, Nicolas Féraud répondra pour la première fois aux questions de la population depuis le terrible incendie du «Constellation». Le président de la commune souhaite expliquer en détail la tragédie et ses conséquences.

Nicolas Féraud face aux citoyens pour répondre à toutes leurs questions

Nicolas Féraud face aux citoyens pour répondre à toutes leurs questions

Sebastian Babic

Mardi soir, le président de la commune Nicolas Féraud s’adressera enfin à la population de Crans-Montana, près de six mois après le terrible incendie du «Constellation».

Pour la première fois depuis l’incendie catastrophique de la nuit de la Saint Sylvestre, il souhaite répondre directement aux questions des citoyens lors de l’assemblée communale et expliquer en détail les conséquences de cet incendie pour la station valaisanne – sur les plans financiers, social et personnel.

Un moment chargé en émotions

Le président et son administration devront faire face à des questions délicates – les émotions seront vives. Cela transparaît également dans l’annonce de l’assemblée. La commune appelle au calme: «Les tiers participant à l’assemblée générale doivent être placés de manière à ne pas perturber le bon déroulement des délibérations. Ils ne sont pas autorisés à prendre la parole et doivent se comporter de manière appropriée, sous peine de devoir quitter la salle.»

Près de six mois se sont écoulés depuis la nuit de l’incendie qui a coûté la vie à 41 personnes et en a blessé plus de 100. Le président lui-même est au centre de l’attention.

Plus les informations ont été révélées au lendemain de la catastrophe, plus s’est dessiné l’image d’une commune dysfonctionnelle, incapable de faire face à ses responsabilités. Les contrôles de sécurité incendie n’ont pas été effectués pendant des années, la commune était dépassée par tout ce qui s’est passé après la nuit de l’incendie. Les critiques internationales ont été dévastatrices, et les excuses n’ont pas convaincu l’opinion publique.

Féraud, figure emblématique de l’échec

Après la catastrophe, Féraud est devenu le symbole d’une crise qui dépasse largement la cause réelle de l’incendie. Une enquête pénale est en cours à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de onze autres membres actuels et anciens de l’administration communale. Féraud a déjà reconnu ses erreurs, mais il s’accroche néanmoins à son poste, comme il l’a réaffirmé clairement il y a deux semaines sur Canal 9.

Il doit désormais expliquer aux habitants de la commune comment les choses vont se passer. Car les conséquences de cet incendie vont bien au-delà de la tragédie de cette nuit-là. La catastrophe a également ébranlé Crans-Montana sur le plan économique – et aucune issue n’est en vue pour l’instant. La commune est confrontée à des coûts colossaux. Des experts estiment, dans le Blick, que le coût total pourrait atteindre un milliard de francs, même si l’on ne sait pas encore comment ces coûts seront répartis ni quelles demandes d’indemnisation pourraient un jour être adressées aux pouvoirs publics.

Aujourd’hui déjà, des experts externes, des avocats, les familles des victimes et des cellules de crise occupent les autorités. À cela s’ajoutent des questions relatives aux assurances, aux indemnités pour préjudice moral et aux éventuelles actions en responsabilité.

De nombreux habitants connaissent personnellement des victimes, des proches ou des blessés. La catastrophe a bouleversé des familles, des associations et des cercles d’amis. Les blessures ne sont pas encore refermées.

Le tourisme en souffre

Le tourisme souffre lui aussi de la catastrophe. Selon les chiffres actuels de l’organisation touristique CMTC, la destination a enregistré une baisse de près de 11% sur l’ensemble de l’hiver, même si les mois de novembre et décembre 2025 ont été très fréquentés (hausse de 14,2%). De janvier à avril, les nuitées ont reculé de 17,5%.

Féraud souhaite également aborder ce sujet. Il a annoncé qu’il exposerait non seulement la situation financière de la commune, mais qu’il présenterait également le fonctionnement de l’administration depuis la catastrophe et ses perspectives d’avenir pour la station touristique.

Une chose est sûre: l’assemblée communale de mardi sera un test décisif pour le président et son administration. Elle montrera si Nicolas Féraud bénéficie toujours du soutien de la population.

Restrictions d’accès strictes

Seuls les électeurs munis d’une pièce d’identité ainsi que les médias auront accès à l’assemblée. Pour tous les autres, la séance sera retransmise sur écran à l’extérieur de la salle.

La pression est énorme. Le public espère obtenir des informations, les familles des victimes souhaitent que l’on identifie les responsables, et les citoyens inquiets veulent savoir comment l’avenir de la commune va se dessiner.

Une chose est sûre: l’assemblée communale ne sera pas une formalité où l’on cochera les points un par un pour pouvoir passer à l’apéritif le plus vite possible. Lorsque Nicolas Féraud prendra la parole aujourd’hui, il sera question de confiance, de responsabilité et de l’avenir d’une destination touristique. Et de la capacité de l’homme à la tête de la commune à la guider à travers sa plus grande crise.

Blick rendra compte de l’assemblée dans la soirée; les portes ouvrent à 17h30.