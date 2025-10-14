Publié: il y a 54 minutes

Un incendie a ravagé une villa de Misery (Fribourg), dans la nuit ce mardi matin. Les habitants, alertés par leurs chiens, ont pu évacuer à temps. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre.

Leur maison est en feu, heureusement leurs chiens hurlent et les réveillent

Incendie dans le canton de Fribourg

L'incendie s'est déclaré au petit matin, dans cette villa de Misery (FR). Il a alerté les chiens, qui ont réveillé leurs maîtres. Photo: Police cantonale Fribourg

Léo Michoud Journaliste Blick

Une villa a pris feu cette nuit à Misery (FR). Dans ce village situé entre Payerne et Morat, les chiens ont mis leur costume de sauveurs.

Ce mardi 14 octobre vers 3h du matin, le Centre d'engagement et d'alarme de la police cantonale de Fribourg a reçu un coup de fil. Une maison était «en proie aux flammes».

Réveillés par leurs chiens

Les habitants ont pu compter sur le meilleur ami de l'homme pour évacuer à temps: «Réveillés par les hurlements de leurs chiens», ils «ont pu eux-mêmes donner l’alarme et sortir rapidement de la bâtisse», détaille la police fribourgeoise.

Les pompiers du bataillon See-Lac ont pu circonscrire l'incendie. L'habitation a été «fortement endommagée» mais personne n'a été blessé. «Les habitants de la villa seront relogés par leur famille», précise le communiqué.

La police a dû boucler la route de Fribourg pendant 2h30 pour les besoins de l'intervention. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie, qui restent pour l'instant inconnues.