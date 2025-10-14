DE
FR

Incendie dans le canton de Fribourg
Leur maison est en feu, heureusement leurs chiens hurlent et les réveillent

Un incendie a ravagé une villa de Misery (Fribourg), dans la nuit ce mardi matin. Les habitants, alertés par leurs chiens, ont pu évacuer à temps. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre.
Publié: il y a 54 minutes
Partager
Écouter
L'incendie s'est déclaré au petit matin, dans cette villa de Misery (FR). Il a alerté les chiens, qui ont réveillé leurs maîtres.
Photo: Police cantonale Fribourg
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Une villa a pris feu cette nuit à Misery (FR). Dans ce village situé entre Payerne et Morat, les chiens ont mis leur costume de sauveurs.

Ce mardi 14 octobre vers 3h du matin, le Centre d'engagement et d'alarme de la police cantonale de Fribourg a reçu un coup de fil. Une maison était «en proie aux flammes».

Réveillés par leurs chiens

Les habitants ont pu compter sur le meilleur ami de l'homme pour évacuer à temps: «Réveillés par les hurlements de leurs chiens», ils «ont pu eux-mêmes donner l’alarme et sortir rapidement de la bâtisse», détaille la police fribourgeoise.

A lire aussi
Givaudan pollue le Rhône à Genève, le Canton lui confie l'analyse des échantillons
Avec vidéo
Exclusif
Services de Hodgers concernés
Givaudan pollue le Rhône, Genève lui confie l'analyse des échantillons
Leur chien meurt dans l'incendie de leur maison à Cheyres (FR)
Logement détruit par le feu
Leur chien meurt dans l'incendie de leur maison à Cheyres (FR)

Les pompiers du bataillon See-Lac ont pu circonscrire l'incendie. L'habitation a été «fortement endommagée» mais personne n'a été blessé. «Les habitants de la villa seront relogés par leur famille», précise le communiqué.

La police a dû boucler la route de Fribourg pendant 2h30 pour les besoins de l'intervention. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie, qui restent pour l'instant inconnues.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus