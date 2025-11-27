DE
FR

Incendie chez Leclanché
L'une des deux lignes d'assemblage des batteries est à l'arrêt

Le fabricant de systèmes de stockage d'électricité Leclanché fait face à un arrêt partiel de sa production suite à un incendie. Une expertise est en cours pour évaluer les dégâts et le délai de remise en service.
Publié: 13:05 heures
Leclanché avait déjà été victime de plusieurs incendie impliquant des batteries en 2017 et 2022.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A la suite de l'incendie qui a éclaté mercredi soir chez Leclanché à Yverdon-les-Bains (VD), une des deux lignes d'assemblage des batteries est à l'arrêt. Le reste de la production n'a pas été touché. Le délai de remise en route de la ligne en question est, pour l'heure, inconnu.

Un incendie a éclaté mercredi soir sur une ligne de montage du fabricant de systèmes de stockage d'électricité Leclanché. Aucun collaborateur ou client n'ont été blessé et le bâtiment n'a pas été endommagé.

Expertise en cours

«Seule une des deux lignes d'assemblage des batteries a subi des dégâts. La préparation des racks de batterie n'a pas été affectée», a expliqué jeudi à l'agence AWP un porte-parole de l'entreprise vaudoise. Le montant des dégâts n'est pas connu pour le moment.

Une expertise est en cours pour déterminer le délai de remise en route de la ligne concernée, selon le porte-parole. L'incident n'empêche cependant pas Leclanché de livrer ses clients, notamment dans le domaine ferroviaire et la marine marchande.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Articles les plus lus
    Articles les plus lus