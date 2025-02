Karim Boubaker occupe le poste de médecin cantonal vaudois depuis 2009. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Figure vaudoise emblématique durant le Covid-19, le médecin cantonal Karim Boubaker quitte son poste pour Unisanté. Le Conseil d'Etat l'a désigné nouveau directeur général du centre universitaire de médecine générale et santé publique. Il succèdera le 1er août prochain à Jacques Cornuz qui part à la retraite. Le poste de médecin cantonal sera mis au concours prochainement. «Au terme d'un processus de recrutement exigeant, M. Boubaker a été retenu notamment en raison de son expérience confirmée en particulier dans le champ d'expertise d'Unisanté, la première ligne de soins, la promotion de la santé et la prévention, la santé au travail, mais aussi pour son important réseau au niveau local et national dans ces domaines», indique jeudi le gouvernement.

«Son aptitude à rassembler, son pragmatisme et ses capacités de conduite ont également été relevés. Sa vision stratégique des enjeux qui attendent l'institution, par exemple dans les domaines de la prévention et de la promotion de la santé ou encore celui de la pénurie des professionnels de premier recours, s'est avérée particulièrement pertinente», explique le Canton dans son communiqué.

Karim Boubaker occupe le poste de médecin cantonal vaudois depuis 2009. Il a été précédemment chef des maladies infectieuses à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans sa fonction actuelle, il a notamment développé les programmes de prévention qui touchent les enfants et les jeunes, le sport, la santé sexuelle, la lutte contre les addictions, la santé et l'environnement, la santé au travail, les maladies infectieuses et transmissibles, et la santé bucco-dentaire. Il a contribué à gérer la pandémie Covid-19 dans le canton et à conseiller les autorités quant aux mesures sanitaires à prendre, est-il rappelé.