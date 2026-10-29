Puisque le 31 octobre 2026 a eu la bonne idée de tomber sur un samedi, les activités originales et familiales ne manquent pas pour célébrer Halloween ce weekend. Voici quelques repérages, pour frissonner en Suisse romande.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Tous les vampires et citrouilles hantées qui se respectent le savent: la fête d'Halloween ne tombe que très rarement sur un samedi. La preuve: cela ne se reproduira pas avant l'année 2037, ce qui confère des attentes plutôt élevées au 31 octobre 2026. En réaction, les organisateurs d'événements horrifiques de Suisse romande semblent avoir pris ce défi à bras le corps, invoquant tous les fantômes et loups-garous de leurs carnets d'adresses pour l'occasion.

Voici nos idées d'activités «spooky» pour un weekend qui s'annonce sec (pas de fantômes trempés sur le pas de vos portes!) et dopé aux Carambars acides. A défaut de remplir des saladiers de bonbons pour les petits monstres qui viendront sonner, vous saurez au moins où croiser des sorcières.

Pour les familles:

Les loups-garous rôderont à Genève jusqu'au dimanche 1er novembre, avec la 4e édition d'Hallomania, un festival éparpillé dans toute la ville, jusqu'en France voisine. Chasse aux bonbons (ou à la momie), balade aux chandelles en Vieille-Ville, fabrication de fantômes en chocolat… Le programme est riche et la billetterie est ouverte, dès 19 fr.

Les sorcières se retrouveront au château de Prangins (VD) le samedi 31 octobre, pour la lecture d'un conte d'Halloween entre les murs d'une bâtisse médiévale chargée d'histoire. Destinées aux enfants dès 7 ans, les places doivent être réservées au prix de 13 fr. par adulte accompagnant (pour 1 à 4 enfants). Le 1er novembre, les férus de botanique pourront visiter les plantes toxiques abritées par le grand potager du château, et découvrir leurs passés parfois mortels. Le même jour, une visite guidée pour adultes consacrée aux sorcières sera également organisée entre 15h et 16h.

Les vampires danseront au Signal de Bougy (VD) le 1er novembre, lorsque le parc deviendra le théâtre d'une chasse au trésor décorée aux couleurs d'Halloween et peuplée de missions mystérieuses (entre 10h et 14h30). L'aventure se conclura par une mini-disco costumée et des sessions de maquillage. L'accès est totalement libre et sans réservation, hormis le stand maquillage qui doit être réservé.

Les monstres patineront à Gland (VD) le 31 octobre dès 17h et jusqu'à minuit, avec la présence de plusieurs DJ, d'une buvette et de photographes qui éliront le meilleur costume de la soirée. L'événement est totalement gratuit, tandis que les patins peuvent être loués sur place dès 3 fr. pour les enfants et 5 fr. pour les adultes.

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Les zombies feront du bob-luge à Moléson (FR) jusqu'au 1er novembre, après avoir résolu toutes les énigmes qui parsèmeront la montagne, déposées là par d'étranges personnages un brin effrayants. Dédiée aux enfants de 4 à 12 ans, cette chasse au trésor vous emmènera dans un magnifique paysage automnal, tandis que le parcours de bob-luge est spécialement dédié à Halloween. Sans Magic Pass, l'activité coûte 15 fr. pour les enfants de 6 à 16 ans et 10 fr. pour les adultes accompagnateurs, avec un supplément de 6 fr. pour le bob-luge.

Pour les adultes:

Les téméraires s'inscriront à la Crazy School de Cranves-Sales (France), un événement terrifiant orchestré par le festival genevois Hallomania: le 31 octobre, après un dîner d'Halloween, une Zombie Night «pas comme les autres» invitera les participants à errer dans 650 mètres carrés de pénombre pour retrouver le professeur Crazy, alors que d'effroyables personnages seront tapis dans chaque salle de classe. Les billets (repas + activité) peuvent être réservés au prix de 62 fr. par personne.

Le plus grand Halloween de Suisse aura lieu à Lausanne (VD), cette année, et fera danser les démons du 29 au 31 octobre, dans la Halle 36 de Beaulieu. Trahi par l'affiche de l'événement, le thème de ces trois soirées gothiques sera basé sur l'univers des vampires, avec un décor inspiré d'un manoir hanté. Vous y trouverez notamment un labyrinthe de l'horreur, un cabinet de voyance et un stand de tatouages. Les organisateurs conseillent de rafler rapidement vos billets, avant que les tarifs n'augmentent.

L'escape room «MystEria» de Vernaya (VS) enfermera les âmes courageuses dans un bunker abandonné, progressivement envahi par un gaz toxique. En une heure et demie, les participants devront se démener pour réactiver la turbine centrale d'aération, en plongeant dans les profondeurs d'une forteresse emplie de sombres secrets. Pas de zombies, ni de monstres en vue, mais cette activité à suspense est quand même idéale pour Halloween. Et il reste des places entre le 30 octobre et le 1er novembre! La participation, pour une équipe de 8 à 11 joueurs, se réserve au prix de 240 fr.