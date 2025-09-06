Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Face au nombre croissant d'accidents sur la voie montante des Gorges du Seyon, un radar sera bientôt installé le long d'un tronçon particulièrement dangereux, rapporte Radio fréquence Jura. Ce nouveau système sera mis en service en 2026.

Un radar sera bientôt installé aux Gorges du Seyon

L'entrée nord du tunnel conduisant à Neuchâtel, le 16 novembre 2000. Photo: KEYSTONE

Luisa Gambaro Journaliste

Un radar sera bientôt installé sur la voie montante des Gorges du Seyon pour lutter contre les accidents trop fréquents sur ce tronçon. Le système est en phase d'homologation et sera mis en service en 2026, rapporte Radio fréquence Jura ce jeudi 4 septembre.

D'après le porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU), Olivier Floc’hic, il y a au moins huit accidents par an sur ce tronçon, causés par une vitesse excessive ou des dépassements dangereux.

Ce nouveau radar permettra de flasher les automobilistes à l'entrée et à la sortie du tunnel et vise particulièrement les usagers pendulaires entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Les automobilistes inquiets

En effet, les automobilistes dénoncent une augmentation des accidents dans le tunnel en direction de Lausanne et Olivier Floc’hic reconnait auprès du média jurassien qu'il y a une «répétition plus importante d'accidents dans ce secteur».

L'OFROU envisage donc dans un premier temps de réduire la vitesse sur le tronçon problématique et d'installer si besoin un radar fixe, voir de séparer les deux voies. «Une séparation de voie peut répondre à la question. Mais il est beaucoup trop tôt pour l’envisager», précise Olivier Floc’hic.