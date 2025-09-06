DE
FR

Des automobilistes inquiets
Un radar sera bientôt installé aux Gorges du Seyon

Face au nombre croissant d'accidents sur la voie montante des Gorges du Seyon, un radar sera bientôt installé le long d'un tronçon particulièrement dangereux, rapporte Radio fréquence Jura. Ce nouveau système sera mis en service en 2026.
Publié: 09:13 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Partager
Écouter
L'entrée nord du tunnel conduisant à Neuchâtel, le 16 novembre 2000.
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Un radar sera bientôt installé sur la voie montante des Gorges du Seyon pour lutter contre les accidents trop fréquents sur ce tronçon. Le système est en phase d'homologation et sera mis en service en 2026, rapporte Radio fréquence Jura ce jeudi 4 septembre. 

A lire aussi
Grâce aux radars, les Cantons s'en mettent plein les poches
Des chiffres impressionnants
Grâce aux radars, les Cantons s'en mettent plein les poches
Voici les 10 radars les plus controversés de Suisse
Cachés, illégaux, fourbes
Voici les 10 radars les plus controversés de Suisse

D'après le porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU), Olivier Floc’hic, il y a au moins huit accidents par an sur ce tronçon, causés par une vitesse excessive ou des dépassements dangereux. 

Ce nouveau radar permettra de flasher les automobilistes à l'entrée et à la sortie du tunnel et vise particulièrement les usagers pendulaires entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Les automobilistes inquiets

En effet, les automobilistes dénoncent une augmentation des accidents dans le tunnel en direction de Lausanne et Olivier Floc’hic reconnait auprès du média jurassien qu'il y a une «répétition plus importante d'accidents dans ce secteur». 

A lire aussi
Voici les régions où il y a le plus de radars
Le canton en tête surprend
Voici les régions où il y a le plus de radars
Recouvert de gazon artificiel, ce radar est le plus sournois de Suisse
«Une pure arnaque»
Il fait grincer des dents, ce radar est le plus sournois de Suisse

L'OFROU envisage donc dans un premier temps de réduire la vitesse sur le tronçon problématique et d'installer si besoin un radar fixe, voir de séparer les deux voies. «Une séparation de voie peut répondre à la question. Mais il est beaucoup trop tôt pour l’envisager», précise Olivier Floc’hic.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus