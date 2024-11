Voici les régions où il y a le plus de radars

Voici les régions où il y a le plus de radars

1/5 La présence de radars varie fortement d'un canton à l'autre – la disparité entre ville et campagne est frappante. En zone rurale, on mise majoritairement sur les appareils mobiles. Photo: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Daniel Macher

Les cantons suisses n'ont pas les mêmes exigences lorsqu'il s'agit des contrôles de vitesse. Comme le montrent les chiffres, le nombre de radars mis en place varie fortement d'un endroit à l'autre. Certains cantons misent sur la multiplication des installations, et d'autres sur aucune.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les données ont été fournies par les différentes polices cantonales, même si tous n'ont pas joué le jeu. Blick a reçu les chiffres exacts de 20 cantons concernant le nombre de radars fixes installés. Pour les autres, Blick a dû enquêter, et ces informations ne peuvent pas être garanties.

Zurich clairement en tête

Le canton de Zurich est le roi incontesté des radars avec 73 installations fixes! Rien que dans la ville de Zurich, il y en a 53. Le canton de Berne suit avec 48 appareils, alors que Genève en compte 42. Ces chiffres montrent clairement que les contrôles sont particulièrement sévères dans les grandes villes.

Mais dans les petits cantons aussi, l'amende peut être salée. Lucerne surprend avec 28 radars fixes, tandis que Neuchâtel n'est pas en reste avec 13 installations. Soleure, Bâle-Ville et Schaffhouse ont également mis en place une surveillance non-négligeable.

Que les conducteurs se réjouissent: en Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Zoug et dans le Jura, il n'y a par contre pas un seul radar fixe. Les autorités misent plutôt sur des contrôles mobiles. Obwald et les Grisons n'utilisent que deux installations fixes. Fait particulièrement surprenant: le canton d'Argovie, très peuplé, n'a qu'un seul radar malgré ses plus de 700'000 habitants.

Le nombre de radar par habitant à prendre en compte

Attention: le nombre absolu de radars ne dit pas tout, il faut aussi s'intéresser à ce chiffre en relation avec le nombre d'habitants par canton. Pour 1000 habitants, Neuchâtel est étonnamment en haut du classement, avec 0,42 appareil pour 1000 citoyens. La densité des radars est également élevée à Genève et à Schaffhouse.

Lucerne se montre aussi particulièrement zélé: le canton truste les premières places, tant en nombre absolu que proportionnellement. Les grands cantons de Berne et de Zurich arrivent étonnamment loin derrière en termes de statistiques par habitant. Malgré de nombreuses installations, il y a ici moins de radars par habitant qu'ailleurs.

Les cantons adaptent leur tactique aux conditions locales

L'analyse des polices cantonales le montre: chaque canton a sa propre stratégie en matière de surveillance de la vitesse. Alors que les villes misent sur des radars fixes, les régions rurales sont plus flexibles. A Glaris ou Appenzell Rhodes-Intérieures, ce sont plutôt les installations mobiles qui carburent. Le canton d'Argovie par exemple, qui a peu d'appareils fixes, mise sur 17 appareils de mesure mobiles et 15 lasers portatifs.

Conclusion: la surveillance du trafic en Suisse est aussi variée que le pays lui-même. Les cantons adaptent apparemment leur politique aux conditions locales.

Pour les automobilistes, cela signifie qu'il faut lever le pied de l'accélérateur, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. La police est créative lorsqu'il s'agit de chasser les chauffards!