Au giron de Saint-Prex, les filles brisent un tabou

Au menu de ce lundi 18 août: le giron de Saint-Prex innove, la campagne contre l'affichage commercial, le salaire des profs par canton, la rentrée scolaire et pour finir les mondiaux de VTT.

Au giron de St-Prex, les filles ont participé pour la première fois aux tournois de lutte et de tir à la corde (Illustration). Photo: keystone-sda.ch

Pour commencer cette nouvelle semaine, placée sous le signe de la rentrée scolaire, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actus suisses. Alors que nous réserve ce lundi 18 août? Réponse:

1 Une première au giron de St-Prex, mais...

Au Giron du pied du Jura de Saint-Prex, les filles ont pour la première fois participé «pour de vrai» aux tournois de lutte et de tir à la corde du dimanche, jour phare jusque-là réservé aux garçons, rapporte «24 heures». Pas moins de 29 lutteuses et onze équipes féminines de tir à la corde se sont affrontées. Le chef des sports du giron, Joël Moret, assume ce choix: «Normalement, nous n’avions pas le droit de les programmer le dimanche, mais nous avons négocié car elles ont aussi droit aux encouragements. J’espère que cela aidera à en faire des disciplines fédérées, même si certaines mentalités y sont opposées.» Le président de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, Daniel Turin, parle d’un test et rappelle que «les intégrer définitivement n’est pas à l’ordre du jour».

2 Polémique autour du financement d'une campagne

A Lancy, une votation de novembre 2024 a conduit à l’interdiction de l’affichage commercial dans l’espace public, malgré une campagne très inégale en termes de moyens. L’association Bien vivre à Lancy, opposée à l’initiative, a bénéficié d’un soutien massif d’AWS Publicité extérieure Suisse, qui lui a versé plus de 73’000 francs, soit un budget 27 fois supérieur à celui du camp favorable au «zéro pub», écrit la «Tribune de Genève». L’association a aussi profité d’emplacements gratuits offerts par APG-SGA, concessionnaire de l’affichage public à Lancy et membre d’AWS. Pour la gauche, ces financements déséquilibrent le débat et constituent une ingérence problématique d’acteurs privés dans une votation communale. Les autorités cantonales et communales jugent pour leur part que la convention d’affichage a été respectée juridiquement.

3 Où les profs gagnent-ils le mieux?

En Suisse, les enseignants perçoivent des rémunérations très variables selon les cantons, selon une analyse de Blick. Premier de classe, Zurich offre un salaire maximal à ses maîtres de primaire de 152’569 francs par an. Bâle-Ville et Genève complètent le podium. A l’inverse, les enseignants les moins bien payés se trouvent à Obwald, Neuchâtel et Nidwald, avec environ 113’000 à 115’000 francs. Le salaire d’entrée se situe dans la plupart des cantons entre 79’000 et 85’000 francs, puis progresse chaque année. Les rythmes d’augmentation diffèrent également: à Genève, le salaire maximum est atteint après 21 ans, contre 27 à Zurich et 28 en Thurgovie.

4 C'est la rentrée!

Les élèves d'une grande partie de la Suisse romande reprennent ce lundi le chemin de l'école. De Genève à l'arc jurassien, en passant par le canton de Vaud, les vacances d'été sont finies. La rentrée se fera sans téléphones portables dans plusieurs cantons.

5 Mondiaux de VTT: la Suisse dévoile sa sélection

Swiss Cycling présente ce lundi la sélection suisse pour les championnats du monde de mountain bike qui débutent le 30 août en Valais. Sept places au maximum sont disponibles par nation et par sexe. Au total, quelque 1500 athlètes sont attendus dans le Vieux Pays pour ces deux semaines de compétition. Ce sera la première fois que les huit disciplines du VTT – cross-country, descente, e-bike, enduro, e-enduro, marathon, pump track et short track – seront accueillies dans une seule région.