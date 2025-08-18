La région de la Jungfrau attire d'innombrables touristes. Un lecteur de Blick habitant à Wilderswil (BE) en a fait les frais. Des touristes se promènent régulièrement sur son terrain et y laissent leurs déchets.

1/7 La région de la Jungfrau, dans l'Oberland bernois, est une destination touristique très prisée. Photo: keystone-sda.ch

Sandra Marschner

Une belle maison individuelle avec un grand jardin dans un coin tranquille: Raphael Eymann et son épouse ont acheté en 2021 la maison de leurs rêves à Wilderswil. Cette paisible commune de 2870 âmes est située au-dessus d'Interlaken, dans l'Oberland bernois.

Chaque année, des milliers de touristes viennent y passer des vacances, car le village est situé tout près des principaux spots touristiques de la région, comme le lac de Thoune, le lac de Brienz et les montagnes de la Jungfrau, du Mönch et de l'Eiger.

Des touristes dans la cuisine

Le couple Eymann l'a d'ailleurs vite remarqué: deux hôtels se situent tout près de leur maison, avec un chemin qui longe leur jardin. Mais certains touristes semblent confus. «Peu de temps après avoir acheté notre maison, des touristes traversaient régulièrement notre jardin. Au début, nous trouvions cela amusant, car c'était rare», raconte Raphael Eymann à Blick. «Nos voisins se sont même retrouvés avec des touristes dans leur cuisine. Ils avaient leur valise et leur ont demandé où se situait la réception de l'hôtel.»

Les sentiers de randonnée de la commune amènent également des hôtes indésirables. «Un sentier se trouve juste devant notre propriété. Mais certains touristes atterrissent par erreur dans notre ruelle et se promènent dans notre jardin», poursuit l'homme de 37 ans.

Le propriétaire ignoré

Sauf que les visiteurs ne sont pas toujours très compréhensifs. «Certains m'ont ignoré lorsque je leur expliquais qu'ils se trouvaient sur une propriété privée. Beaucoup sont tellement obnubilés par leur smartphone et le prétendu chemin de randonnée qu'une fois, j'ai même été bousculé pendant que je jardinais», déplore Raphael Eymann.

Mais depuis deux semaines, la situation est plus tendue que jamais. L'un des hôtels environnants étant en cours de rénovation, certains appartements sont à la location via Airbnb. «Depuis, il y a de plus en plus de touristes qui pénètrent dans notre terrain», explique le propriétaire. Il a donc placé une chaîne devant l'entrée de son jardin, avec un panneau qui indique «privé».

Mais cela ne semble avoir aucun effet dissuasif. Le couple a même installé une caméra de surveillance. Les images montrent des intrus tout simplement enjamber la chaîne. Mais ce n'est pas tout: des touristes ont également jeté leurs déchets dans leurs conteneurs verts.

«Le surtourisme dans sa forme la plus pure»

Raphael Eymann reconnaît que le propriétaire des Airbnb situés dans la zone tente de résoudre la situation en installant des poubelles. Mais en vain. «C'est tellement absurde. Beaucoup passent tout simplement à côté, jusqu'à arriver à nos poubelles.» Il en a ras-le-bol: «C'est du surtourisme dans sa forme la plus pure. Nous, les riverains, n'en tirons aucun avantage, mais en plus, nous devons aussi nous occuper des déchets des touristes», déplore le trentenaire à Blick.

Il a déjà contacté les hôtels environnants pour leur demander de mieux indiquer le chemin à leurs clients et les sensibiliser sur la situation. Interrogé par Blick, l'un des hôtels explique que, selon ses observations, il s'agit de passants ou d'autres visiteurs et non de ses clients. L'hôtel assure accueillir personnellement sa clientèle et veiller à ce qu'elle se comporte avec respect envers le voisinage.

Pour Raphael Eymann, une seule solution s'impose: «Je vais devoir installer un portail métallique devant l'entrée de la propriété pour empêcher toute intrusion.» La situation lui pèse surtout en raison de sa fille de deux ans: «Elle devient maintenant de plus en plus active et veut explorer l'extérieur. Mais lorsque des inconnus se promènent régulièrement dans notre jardin, je ne suis pas rassuré.»