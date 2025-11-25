DE
Record européen
Une pièce d’or de 1609 vendue 2,8 millions à Genève

Une pièce d'or espagnole du XVIIe siècle a été vendue pour 2,8 millions de francs à Genève, établissant un record pour une monnaie européenne. Ce «Centén Segoviano» de 1609, pesant 340 grammes d'or, témoigne de la puissance de l'Espagne de l'époque.
Cette pièce espagnole a été vendue 2,8 millions de francs à Genève.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une pièce d'or espagnole datant du début du XVIIe siècle a été adjugée à 2,8 millions de francs à Genève, un record pour une monnaie européenne, a annoncé mardi Numismatica Genevensis (NGSA), chargé de la vente. La pièce date de 1609.

Ce «Centén Segoviano», le tout premier frappé, «s'est distingué par son caractère historique et sa rareté absolue» lors d'une vente aux enchères mardi, a indiqué dans un communiqué la société NGSA, spécialisée dans le domaine de la numismatique de prestige. Aucune information n'a été donnée sur le vendeur et sur l'acheteur, mais son prix de départ était de 2 millions de francs.

Un écu couronné et une Croix

Elle «devient ainsi la monnaie européenne la plus chère de l'histoire», souligne NGSA. «Le record précédent était détenu par une pièce de 100 ducats représentant Ferdinand III de Habsbourg qui a été vendue pour 1,95 million de francs il y a quelques jours seulement, d'après le communiqué.

Le poids du Centén Segoviano, façonné à partir de 340 grammes d'or, «prouve que cette pièce n'était jamais destinée à un usage quotidien, mais servait plutôt de pièce de présentation destinée à démontrer la puissance et la richesse du royaume d'Espagne à tous», explique la maison d'enchères, dans un document de présentation. La pièce arbore côté face un écu couronné et au revers la Croix espagnole dans un quadrilobe.

«Au cours du XVIe siècle, la principale monnaie d'Europe était produite à Hall, au Tyrol. Pour égaler cette qualité, le roi Philippe II entama des négociations avec son cousin Ferdinand du Tyrol», raconte NGSA. Des techniciens autrichiens furent envoyés à Ségovie pour transformer un ancien moulin à papier en atelier monétaire. La production commença en 1586 avec d'autres pièces que le Centén, qui ne vit le jour que plusieurs années plus tard, sous Philippe III, selon la maison d'enchères.

