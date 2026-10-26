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Nouvel outil démocratique
Genève pourrait bientôt se doter d’assemblées citoyennes

Une initiative veut inscrire les assemblées citoyennes dans les institutions cantonales dans la Cité de Calvin. Porté par Déclic’ démocratique et le Parlement des jeunes, le texte a recueilli suffisamment de signatures pour aboutir.
Publié: il y a 3 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, l’association Déclic’ démocratique et le Parlement des jeunes ont déposé lundi leur initiative constitutionnelle visant à créer des assemblées citoyennes thématiques. Le texte a recueilli 6957 signatures, alors qu’il en faut 5696 pour aboutir.

«C’est un signal fort de l’attrait de la population pour le développement de la participation citoyenne et le renforcement de nos outils démocratiques», ont relevé les initiants dans un communiqué. Ils se réjouissent aussi de l’engouement pour leur démarche, qui s’est manifesté dans d’autres cantons et d’autres pays.

Tirage au sort

Concrètement, l’initiative propose d’intégrer l’assemblée citoyenne à la vie démocratique et institutionnelle genevoise. Une majorité du Grand Conseil ou 2% des citoyens pourront demander la constitution d’une assemblée citoyenne sur une thématique d’intérêt général pour le canton.

L’assemblée sera composée de 50 personnes tirées au sort de manière à représenter la diversité de la population. L’organe sera encadré par un comité de surveillance et une équipe de facilitateurs afin d’assurer la transparence et la qualité du travail.

A l’issue de ses délibérations, l’assemblée citoyenne aura la possibilité de soumettre des propositions constitutionnelles ou législatives, qui seront traitées comme des initiatives par le Grand Conseil. Selon les initiants, ce nouvel outil démocratique est complémentaire des institutions existantes.

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