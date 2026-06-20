Une importante opération a mobilisé les secours, vendredi à Chêne-Bougeries (GE). La flèche d'une grue de chantier s'est pliée après qu'une lourde charge s'est coincée dans un échafaudage, menaçant de s'effondrer. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

Une grue menace de s'effondrer, un chantier et une école évacués

Une grue menace de s'effondrer, un chantier et une école évacués

Marc Strüby Responsable du Web Desk

L'alerte a été donnée vendredi à 16h13. Le Service d'Incendie et de Secours de Genève (SIS) a été dépêché d'urgence au 136 chemin de la Montagne, où un grave incident venait de se produire. Lors d'une manoeuvre, un paquet de poutrelles métalliques destiné au toit d'un immeuble en travaux – situé à 28 mètres de hauteur – s'est accidentellement pris dans l'échafaudage de la structure.

Sous la violence de la tension exercée, la flèche de la grue s'est pliée, créant un déséquilibre critique. La situation faisait craindre le pire: une chute imminente de la grue, du chargement, ainsi qu'un effondrement partiel de l'échafaudage environnant.

Face au danger, les forces de l'ordre et les secours ont immédiatement appliqué le principe de précaution. Le chantier a été évacué en urgence, mettant une dizaine d'ouvriers à l'abri. Une école voisine a également dû être évacuée en collaboration avec la police cantonale. Les enfants ont pu être rapidement pris en charge et récupérés par leurs parents. Grâce à la réactivité des équipes sur place, l'incident n'a fait aucun blessé.

Une intervention de haute voltige

Pour débloquer la situation, le SIS a déployé les grands moyens. Deux spécialistes du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) ont été hissés dans les airs à l'aide d'une grue des pompiers pour arrimer solidement les poutrelles menaçantes. Une seconde grue a ensuite pris le relais pour soulever la charge et la déposer en sécurité sur le toit. Une fois libérée de ce poids, la grue endommagée a pu être repliée sans complication technique.

L'opération s'est achevée en début de soirée, à 19h50. Avant de lever le périmètre de sécurité, deux officiers ingénieurs spécialisés du SIS ont inspecté l'échafaudage touché. Un contrôle complémentaire de la structure doit être effectué aujourd'hui par l'entreprise propriétaire afin de garantir une sécurité totale pour la reprise des travaux.