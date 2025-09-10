Genève ne veut pas d'un Nutri-Score obligatoire

Publié: il y a 50 minutes

Le canton de Genève refuse de rendre le Nutri-Score obligatoire, citant des limites légales et des coûts élevés. Le Conseil d'Etat recommande des alternatives fédérales pour améliorer l'information nutritionnelle sans surcharger les ressources cantonales.

Le Nutri-Score évalue la qualité nutritionnelle du produit. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat genevois ne veut pas rendre l'affichage du Nutri-Score obligatoire dans le canton. Une telle mesure excéderait les compétences cantonales, explique-t-il mercredi. Le droit fédéral fixe déjà les mentions à fournir sur les aliments, rappelle le gouvernement dans un communiqué. Il estime que rendre obligatoire le Nutri-Score au niveau cantonal risquerait de faire augmenter les prix, à cause des charges infligées aux commerces.

Le Nutri-Score est un système d'étiquetage qui permet aux utilisateurs de mieux choisir ce qu'ils mangent, en évaluant la qualité nutritionnelle du produit. Le Grand Conseil avait accepté en mars une motion demandant de le rendre obligatoire dans le canton.

Cette obligation impliquerait un suivi et des contrôles réguliers, ajoute le Conseil d'Etat. Ce qui mobiliserait «des ressources humaines et financières considérables» pour le canton. Il propose donc au Grand Conseil de rejeter cette motion et d'utiliser des outils existants pour faciliter la lecture des étiquettes alimentaires. Il incite aussi à renforcer des prescriptions nutritionnelles spécifiques au niveau fédéral, applicables à tout le pays.