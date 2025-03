Genève veut rendre obligatoire l'affichage du Nutri-Score

Face à la décision de Migros de réduire l'utilisation du Nutri-Score, Genève réagit. Le canton veut rendre obligatoire l'affichage de ce système d'étiquetage nutritionnel, soutenu par plus de 350 professionnels de santé genevois et romands.

Le Grand Conseil veut rendre obligatoire l'affichage du Nutri-Score pour contrer la décision de Migros. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Alors que le Nutri-Score est remis en cause par certains acteurs du marché alimentaire suisse, Genève veut maintenir le système. Par 54 oui, 42 non et une abstention, le Grand Conseil a adopté vendredi en urgence une motion pour rendre son affichage obligatoire dans les rayons alimentaires.

«L'Etat doit prendre des mesures pour la prévention de la santé. Or l'alimentation est un facteur déterminant», a souligné le député du Centre Jean-Marc Guinchard, premier signataire de la motion. Adopté par plusieurs pays européens, le système d'étiquetage nutritionnel permet aux consommateurs de mieux choisir ce qu'ils mangent grâce à ses lettres et couleurs, qui sont immédiatement identifiables.

En Suisse, Migros a toutefois décidé d'en réduire l'utilisation. En réaction, plus de 350 professionnels de la santé genevois et romands viennent de signer une lettre ouverte exhortant Migros à généraliser l'usage du Nutri-Score sur ses produits, a rappelé Jean-Marc Guinchard.

Afin que les Genevois continuent de faire leurs achats en toute connaissance de cause, la motion demande au Conseil d'Etat de rendre l'affichage du Nutri-Score obligatoire sur les étalages, rayons et présentoirs des produits alimentaires transformés vendus dans le canton. Elle distingue grandes surfaces et commerces indépendants, en prévoyant un accompagnement technique et financier pour les seconds.