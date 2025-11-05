Martin Pfister se fait huer par des manifestants à Genève

Le conseiller fédéral Martin Pfister a été interrompu par des manifestants pro-palestiniens lors d'une conférence à l'Université de Genève. La protestation, liée à l'achat de drones israéliens, a retardé son discours sur les accords bilatéraux III de 25 minutes.

Le conseiller fédéral Martin Pfister a été interrompu par des manifestants pro-palestiniens lors d'une conférence.

Le conseiller fédéral Martin Pfister a été pris à partie mercredi soir à l'Université de Genève par des manifestants pro-palestiniens. Invité à s'exprimer sur les accords bilatéraux III, il n'a pu reprendre la parole qu'après 25 minutes d'interruption.

Le ministre de la Défense a été hué et sifflé dès qu'il est apparu sur l'estrade pour prendre la parole, à 18h45. En cause: sa décision de maintenir l'achat de drones israéliens. «Pas de collabos dans nos unis», «Israël terroriste, Pfister complice» ou encore «Free Palestine», ont scandé une cinquantaine de personnes dans l'auditoire de 600 places, tout en frappant dans les mains.

Martin Pfister a quitté la salle après cinq minutes, tandis que la conseillère d'Etat genevoise Nathalie Fontanet, en charge des Finances, a tenté de discuter avec un groupe de manifestants. A 18h57, des policiers en tenue anti-émeute sont apparus, imposant le silence par leur seule présence. Escortés par des policiers en civil, les manifestants sont peu à peu sortis dans le calme.

«La règle est l'écoute»

Avant la conférence organisée par l'UNIGE et le Comité CH-UE, une quarantaine de personnes s'étaient réunies devant le bâtiment d'UniDufour pour dénoncer «la complicité de la Suisse avec le génocide» à Gaza. D'abord empêchées de rejoindre l'auditoire, elles ont finalement été autorisées entrer. D'autres manifestants, keffieh autour du cou, étaient déjà assis dans la salle.

«Notre ligne est de laisser les gens s'exprimer et poser des questions. La règle est l'écoute, par opposition à l'interruption totale d'un événement», a expliqué le porte-parole de l'alma mater Marco Cattaneo, interrogé par Keystone-ATS. Alors que le conseiller fédéral revenait sur l'estrade sous les applaudissements du public, les manifestants se faisaient entendre à l'extérieur du bâtiment.