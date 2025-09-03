DE
FR

Karin Keller-Sutter gênée
L'exclusion des élèves frontaliers à Genève fâche Macron

L'exclusion progressive des élèves frontaliers à Genève continue de faire des remous. L'affaire est remontée jusqu'aux plus hautes sphères politiques françaises et suisses, rapporte la «Tribune de Genève».
Publié: il y a 26 minutes
Partager
Écouter
Emmanuel Macron accueille Karin Keller-Sutter avant leur rencontre à l'Elysée à Paris le 1er juillet 2025.
Photo: AFP
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Karin Keller-Sutter s'est fait tirer les oreilles par Emmanuel Macron, tout ça à cause du canton de Genève. L'exclusion progressive des 2500 élèves frontaliers du primaire et secondaire entre 2026 et 2029 est remontée jusqu'au président français, rapporte la «Tribune de Genève» ce mardi 2 septembre.

A lire aussi
Les Français en colère après l'exclusion des élèves frontaliers
«Une mesure brutale!»
Les Français en colère après l'exclusion des élèves frontaliers
A Genève, l'exclusion des élèves frontaliers prend une tournure juridique et politique
Deux recours déposés
L'exclusion des élèves frontaliers prend une tournure juridique à Genève

C'est ce qu'affirme une lettre du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à la députée de la Haute-Savoie à l’Assemblée nationale, Virginie Duby-Muller. 

Dans sa lettre rendue publique, le ministre explique que lors de sa rencontre avec la conseillère fédérale à l'Elysée le 1er juillet, Emmanuel Macron a exprimé «son inquiétude et son insatisfaction face à cette décision unilatérale et discriminatoire». 

Des pourparlers à venir

Le ministre français ajoute avoir lui-même abordé ce sujet avec Ignazio Cassis le 16 juin. «Soyez assurée de la mobilisation du gouvernement sur ce dossier. Nous partageons pleinement vos préoccupations», poursuit Jean-Noël Barrot. 

Il ajoute que l’ambassadrice française en Suisse et la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont demandé un entretien avec le président du Conseil d’Etat, Thierry Apothéloz pour trouver «une solution soutenable» dans «l'intérêt des élèves». 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus