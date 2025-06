Les élèves frontaliers et vaudois ne sont plus les bienvenus à l'école genevoise

Les élèves domiciliés en France et en terres vaudoises n'ont plus leur place dans les classes genevoises, décide le Conseil d'Etat. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Les élèves vaudois et frontaliers sont virés de l'école genevoise. Le Conseil d'Etat a annoncé ce mercredi 11 juin sa décision de ne plus accepter d'élèves domiciliés en France voisine et dans le canton de Vaud, que ce soit pour l'école obligatoire comme pour le secondaire II. Léman Bleu et «20 minutes» se font l'écho du communiqué transmis par l'Exécutif.

La raison de cette décision surprise qui risque de faire jaser? Les classes genevoises seraient saturées, ce qui inquiète parents, enseignants et donc autorités politiques. De nombreux bâtiments annexes se sont récemment fait une place dans les cours d'école, d'autres établissements ont dû être surélevés et les horaires ont été aménagés pour débuter plus tôt le matin.

Mesure immédiate, avec période transitoire

Une situation qui ne permettrait plus de garantir un enseignement suffisamment qualitatif. Dans son communiqué, le Conseil d'Etat genevois avance un risque pour l'égalité de traitement de ses résidents. A l'heure actuelle déjà, les admissions d'élèves venus de France voisine n'étaient possibles que si ceux-ci avaient déjà commencé leur cursus côté suisse ou si un membre de la fratrie était lui-même scolarisé à Genève.

La mesure concerne plus d'un millier d'élèves frontaliers. Une période transitoire est prévue pour les familles qui doivent se réorganiser. Toutes celles et ceux actuellement scolarisés à Genève, mais habitant en dehors du canton, pourront terminer leur cycle d'enseignement dans leur école. Un enfant en 1P pourra aller jusqu'en 4P, un autre en 5P pourra poursuivre jusqu'en 8P. Aussi, un ado au cycle d'orientation (CO) pourra attendre la 11e année et ceux du secondaire II pourront arriver jusqu'à leur diplôme.