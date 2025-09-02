DE
Pour rejoindre la police
Les prisons genevoises en crise, son chef quitte son poste

Claude Bettex, directeur général de l'Office cantonal de la détention de Genève, a quitté son poste pour la police cantonale, informe ce mardi la «Tribune de Genève». Son départ s'ajoute à une série de problèmes dans les prisons du canton.
La démission du directeur général de l'OCD illustre une crise du milieu carcéral genevois. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Les crises n'en finissent plus dans le milieu carcéral genevois. La «Tribune de Genève» révèle ce mardi 2 septembre que Claude Bettex, directeur général de l'Office cantonal de la détention (OCD), a quitté sa fonction pour intégrer la police cantonale le 1er août.

Par le passé, il était ancien chef des commissaires de la police cantonale genevoise. Après avoir dirigé Champ-Dollon par intérim, il a pris la tête de l'OCD en mai 2023.

Les employés ont appris la nouvelle aujourd'hui. Selon le quotidien genevois, plusieurs sources internes se sont plaintes d'un management «relativement absent et peu décisionnel». Depuis l'entrée en fonction de Claude Bettex, six cadres avaient démissionné. 

Une crise plus profonde

Les prisons de Genève traversent une crise institutionnelle majeure. En témoigne un été agité: le centre de psychiatrie pénitentiaire Curabilis était confronté à un gros taux d'absentéisme, des détenus de Champ-Dollon s'étaient rebellés pour dénoncer leurs conditions, tandis que le personnel SRSP avait dénoncé un climat de travail anxiogène

