Les illuminations de Noël reviennent à Genève avec une quarantaine d'installations à faible consommation. Allumées jeudi soir, elles brilleront jusqu'au 4 janvier 2026, avec une dizaine de nouvelles rues décorées, notamment dans la vieille ville.

Les illuminations de Noël sont de retour à Genève

Les illuminations de Noël sont de retour à Genève

Près de quarante installations lumineuses vont éclairer Genève pour les fêtes de fin d'année. (image d'archives) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Guirlandes lumineuses, fontaines éclairées, rideaux scintillants, coquelicots, flocons, oiseaux lumineux... Les illuminations de Noël sont de retour en Ville de Genève. Une quarantaine d’installations décoratives et à faible consommation seront allumées jeudi soir et brilleront jusqu’au 4 janvier 2026.

Par rapport à l’année dernière, une dizaine de nouvelles rues sont décorées. C’est notamment le cas à la rue du Perron, à la Rôtisserie, rue Jean-Calvin, place du Grand Mézel et place de la Tour-de-Boël, a annoncé la Ville de Genève dans un communiqué.

La vieille ville scintille

«Nous avons voulu égayer davantage la vieille ville qui possède beaucoup de commerces et qui mérite d’être mise en valeur», souligne Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative en charge du Département de la Sécurité et des sports. La rue Leschot, du côté de la rue de Carouge, figure également parmi les nouveautés cette année, précise encore la Ville.

Pour le reste, le public pourra découvrir l’essentiel des décorations dans l’hypercentre (Pont de la Machine, rue de la Corraterie, Parc des Bastions, Ile Rousseau, rue du Montblanc, etc.) et les rues Basses (rue et place du Rhône, Confédération, Marché, Croix-d’Or, etc.).